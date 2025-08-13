ARA
TÜİK ilk kez bu şekilde açıkladı: Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Temmuz 2025

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke nüfusunu ilk kez üçer aylık dönemler halinde açıkladı. Peki, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’nin nüfusu ne kadar?

13 Ağustos 2025 | 10:41
Son Güncellenme: 13 Ağustos 2025 | 10:51
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke nüfusuna ilişkin verileri ilk kez üçer aylık dönemler halinde paylaştı. İlk altı aydaki artışla birlikte Türkiye'nin nüfusu 2025 yılında ne kadar?

İLK ALTI AYDA 159 BİN 910 KİŞİ ARTTI

Kurumun yayımladığı bilgiye göre, 2025 yılının ilk altı ayında Türkiye nüfusu 159 bin 910 kişi arttı. Böylece 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla nüfus 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

İLK SAYIM 1831'DE YAPILDI

TÜİK verilerine göre, Osmanlı Devleti sınırları içinde ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmış, 1927’den itibaren gerçekleştirilen Genel Nüfus Sayımları ile beş veya on yıllık aralıklarla istatistikler üretilmişti. 2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin devreye girmesiyle birlikte idari kayıtlara dayalı yıllık nüfus istatistikleri açıklanmaya başlanmıştı.

AZ SAYIDA ÜLKE TARAFINDAN YAPILIYOR

Dünyada az sayıda ülke tarafından üretilen dönemlik nüfus bilgisi, Türkiye’de TÜİK tarafından ilk kez bu yıl kamuoyuyla paylaşıldı.
