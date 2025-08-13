Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke nüfusuna ilişkin verileri ilk kez üçer aylık dönemler halinde paylaştı. İlk altı aydaki artışla birlikte Türkiye'nin nüfusu 2025 yılında ne kadar?
1 İLK ALTI AYDA 159 BİN 910 KİŞİ ARTTI
Kurumun yayımladığı bilgiye göre, 2025 yılının ilk altı ayında Türkiye nüfusu 159 bin 910 kişi arttı. Böylece 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla nüfus 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.
2 İLK SAYIM 1831'DE YAPILDI
TÜİK verilerine göre, Osmanlı Devleti sınırları içinde ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmış, 1927’den itibaren gerçekleştirilen Genel Nüfus Sayımları ile beş veya on yıllık aralıklarla istatistikler üretilmişti. 2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin devreye girmesiyle birlikte idari kayıtlara dayalı yıllık nüfus istatistikleri açıklanmaya başlanmıştı.