ARA
DOLAR
40,88
0,18%
DOLAR
EURO
47,78
0,50%
EURO
GRAM ALTIN
4391,41
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
10812,15
-0,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TÜİK, ücretli çalışan sayısını açıkladı: Geçen yıla göre artış var

TÜİK, ücretli çalışan sayısını açıkladı: Geçen yıla göre artış var

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı.

15 Ağustos 2025 | 10:19
TÜİK, ücretli çalışan sayısını açıkladı: Geçen yıla göre artış var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Haziran 2024'te 15 milyon 612 bin 472 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2 artışla 15 milyon 925 bin 359 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,1 azalırken, inşaatta yüzde 8,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 3,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azalırken, inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL