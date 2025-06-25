Turistik ilçede su alarmı mı?

Habertürk'ten Esra Toptaş'ın haberine göre Çeşme’nin içme suyunu sağlayan Kutlu Aktaş Barajı’nda su seviyesi yüzde 33.52’den yüzde 10’a kadar düştü. Yani sezon ortasında Çeşme susuz kalabilir. Makalede görüşlerine yer verilen Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Ege’nin, İzmir’in kurak bir 6 ay geçirdiğini, ilkbahar yağışlarının da yetersiz kalmasıyla barajların yaz dönemine çok az miktarda suyla girdiğini söylüyor ve yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

PROJE BÜYÜK ORANDA RAHATLATACAK

* Meteorolojik kuraklık hidrolojik kuraklığa dönüştü ve baraj ile göllere giren su miktarları azaldı. Barajlardaki doluluk oranının azalmasının meteorolojik ve yönetsel iki sebebi var. Bunlardan meteorolojik olan doğrudan yağışların azalmasına bağlı. Yönetsel olanı ise suyun verimsiz kullanımı ve yönetimi. Su şebekelerindeki kayıp ve kaçakların yüksek olması da yönetim sorunu olarak görülür. İZSU Genel Müdürlüğü’nün Çeşmedeki eski su şebekesini değiştirme projesinde sona gelindi artık. Bu proje yaz aylarında nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme’nin su sıkıntısını büyük oranda rahatlatacak.

Fakat altyapının yenilenmesinin yanı sıra, su kullanım bilincinin arttırılması çalışması da yapılmalı. Ayrıca her su yılı başında bir su bütçesi hesabı yapılmalı ve barajlardaki doluluk oranı da dikkate alınarak su talebi yönetilmeli. Aşırı su kullanımını önleyici tedbirler zamanında alınmalı. Kriz aşamasına geçmeden hidrolojik kuraklık riski yönetilmeli.

ANKARA'DA SU SEVİYESİ

ASKİ Genel Müdürü Akçay 18 Haziran'da yaptığı açıklamada Ankara'daki barajların son durumuna ilişkin, "224 milyon metreküp su var ama hiç su gelmemiş gibi onu bölerseniz, yaklaşık olarak 170-180 gün civarında bizi götürebilecek su var gibi görünüyor." ifadesini kullanmıştı.