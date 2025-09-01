ARA
DOLAR
41,11
0,02%
DOLAR
EURO
48,24
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
4588,48
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
11299,61
0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye 2. çeyrekte güçlü büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.


Türkiye 2. çeyrekte güçlü büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2. Çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2025'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme, yüzde 1,6 oldu.

Beklentilerin üzerinde büyüdü

Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,87 büyüyeceğini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise, yüzde 3,18 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL