Türkiye'de ilk kez tasarlandı: Isı stresi rehberi ve haritası

Isı stresinin insan vücudunun sıcaklığa karşı gösterdiği dirençle ilişkili olduğuna işaret eden Fidan, "Bu konuda farkındalık yaratmak için bir internet sitesi hazırladık. Biz erişimi mümkün olduğu kadar pratik olsun diye 'coksicak.urclimate.com' isminde internet tabanlı bir yayında bulunduk. Burada, Türkiye geneli için son kullanıcı, harita üzerine gelip tıkladığı zaman buranın havanın sıcaklığına, nemine, güneş ışınımına ve kısmen rüzgara da bağlı olarak ısı stresinin hangi mertebede olduğunu ve bunun bir risk teşkil edip etmediğini görebilecek. Örneğin, eğer tarım işçisiyseniz veya bu tarım işçilerini organize eden taraftaysanız arazinin hangi bölgesinde, hangi saat dilimlerinde bu stresin seviyesinin hangi mertebede olduğunu görebiliyorsunuz." dedi.

İnsan sağlığının korunması için hava sıcaklıklarına uyumlu iş gücünün ve aktivitelerin planlanması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Sıcaklık 32,5 derecenin üstündeyse standart der ki, işçiler periyotlarının yüzde 25'i çalışmalı, yüzde 75'i çalışmamalı. Bu standartta özellikle iş sağlığı ve güvenliği tarafındaki yetkin personeller, saha çalışmalarında bu periyotları biliyorlar, orayı takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Fidan, platformda, bazı işlere uygun kullanılan iş kıyafetlerine göre de değerlendirmelerin ve önerilerin yer aldığını kaydetti.

Belli formülasyonlarla risk eşiklerini belirlediklerini belirten Fidan, bunu temel hava durumu parametrelerine göre yaptıklarını anlattı.