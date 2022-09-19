Google, yanlışlıkla bir blog yazarına yaklaşık 250.000 dolar gönderdi. Blog yazarı ve güvenlik mühendisi Sam Curry, Google’dan haber almak için neredeyse bir ay beklediğini söylüyor. Google ile ilk iletişime geçmesinden yaklaşık üç hafta sonra hâlâ parası vardı.

It’s been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven’t heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google? (it’s OK if you don’t want it back…) pic.twitter.com/t6f7v5erli — Sam Curry (@samwcyo) September 14, 2022

Chip Online‘ın aktardığı habere göre Sam Curry Çarşamba günü, bir ekran görüntüsüyle birlikte teknoloji devinin kendisine yanlışlıkla 249.999 dolar aktardığı tweetini paylaştı.

Curry mesajında “Geri istemezseniz sorun değil” dedi, para hesabına geldikten bu yana üç haftadan fazla zaman geçtiğini belirtti. Curry, “Hala destek talebime geri dönen olmadı. Google ile iletişime geçmemizin bir yolu var mı?” diye sordu.

Curry parayı harcamadığını ve şirketin kaçınılmaz olarak geri isteyeceği zamana sakladığını belirtti. NPR’ye verdiği demeçte, para üzerinden vergi ödememek için başka bir hesaba aktarması gerekebileceğini aktardı.

YAZILIM AÇIKLARINI TESPİT EDİYOR

Şirketlerin yazılımlarındaki güvenlik açıklarını araştıran mühendis Google dahil olmak üzere kuruluşların hatalarını buluyor ve bunun üzerinden para kazanıyor.

Ancak Google için yaptığı çalışma ile transfer arasında bir bağlantı kuramadı.

Insider’a göre perşembe günü hala para hesaptaydı.

Bir Google sözcüsü NPR’ye yaptığı açıklamada, “Ekibimiz son zamanlarda insan hatası sonucu yanlış tarafa ödeme yaptı” dedi. “Etkilenen ortak tarafından bize hızlı bir şekilde iletilmesini takdir ediyoruz ve düzeltmek için çalışıyoruz” dedi.

Google’ın sözcüsü ayrıca NPR’ye parayı geri almayı planladığını söyledi.