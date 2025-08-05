TYP başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2025 İŞKUR TYP temizlik görevlisi alımı başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında Toplum Yararına Programlar (TYP) aracılığıyla personel alımları yapılıyor. Bazı iller için kaç personel alımı sağlanacağı ve başvuruların alınacağı tarihler ise duyuruldu.

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde, okulların personel ihtiyacını karşılamak üzere İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında temizlik görevlisi alımları başladı. Başvurular, il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurularına göre farklı tarihlerde ve kontenjanlarla gerçekleştiriliyor.

Kastamonu'da Okullara 600 Kişilik TYP Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacak

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme kapsamında, okullarda görev almak üzere 600 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar, Toplum Yararına Program (TYP) projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Başvurular, 01-05 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR irtibat büroları, ALO 170 hattı veya e-şube (https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx) adresi üzerinden başvurularını yapabilir.

Kura Çekimi Tarihi ve Yeri

İşe alınacak 600 kişi, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Tarih: 12 Ağustos 2025 Salı günü

Saat: 09:00

Yer: 23 Ağustos Ortaokulu'nun spor salonu

Çalışma Süresi

TYP kapsamında işe alınacak personelin çalışma süresi, 01 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.

ORDU ALTINORDU TYP BAŞVURULARI

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilmek üzere 720 kişilik temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, bugün itibarıyla sona eriyor.

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Başvurular, 1 Ağustos - 5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Bugün, yani 5 Ağustos, başvuruların son günüdür.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet adresi (www.iskur.gov.tr), e-Devlet, İŞKUR e-şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden veya ALO 170 iletişim hattını arayarak işlemlerini tamamlayabilirler.

Kura Çekimi Bilgileri

İşe alınacak kişiler, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecektir.

Kura tarihi: 8 Ağustos 2025 Cuma

Kura saati: 09:00

Kura yeri: İl Milli Eğitim Binası Toplantı Salonu

Çalışma Süresi ve Şartları

TYP programı, 1 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında, 6 ay süreyle uygulanacaktır.

Daha önce TYP'den yararlanmış ancak 9 aylık süresini doldurmamış katılımcılar, kalan süreleri kadar bu yeni programdan faydalanabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Kuruma kayıtlı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

– Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).