TYP işçi alımı başvuruları: Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Sinop TYP işçi alımına ilişkin tüm detaylar

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulların ihtiyaç duyduğu temizlik, çevre düzenlemesi ve güvenlik gibi alanlarda istihdam edilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımları başladı. Bu geçici süreli istihdam fırsatları, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bazı iller için kaç personel alımı sağlanacağı ve başvuruların alınacağı tarihler ise duyuruldu.

Zonguldak TYP işçi alımı başvuru ve kura tarihleri

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre, toplam 470 katılımcı istihdam edilecek

11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından işe başlayacak personeller, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde görev yapacak.

Başvurmak isteyen adayların, kurumun resmi internet adresi olan "esube.iskur.gov.tr" üzerinden, e-Devlet kapısından veya ALO 170 iletişim hattını arayarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Katılımcıları belirleyecek olan kura çekimi ise 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kastamonu TYP işçi alımı başvuru ve kura tarihleri

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme kapsamında, okullarda görev almak üzere 600 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar, Toplum Yararına Program (TYP) projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Başvurular, 01-05 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR irtibat büroları, ALO 170 hattı veya e-şube (https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx) adresi üzerinden başvurularını yapabilir.

İşe alınacak 600 kişi, 12 Ağustos 2025 Salı günü noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Sinop TYP işçi alımı başvuru ve kura tarihleri

İŞKUR Sinop İl Müdürlüğü ile Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 5 Ağustos'ta imzalanan protokol kapsamında, kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP başlatılacağı bildirildi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yürütülecek programla 480 kişi geçici olarak istihdam edilecek. Programa başvurular 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

İŞKUR’dan yapılan açıklamada, programın 1 Eylül 2025’te başlayacağı ve 6 ay süreceği, 28 Şubat 2026’da tamamlanacağı kaydedildi. Katılımcılar, noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 19 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

Kırıkkale TYP işçi alımı başvuru ve kura tarihleri

Kadro: Toplam 350 personel alınacak. Personeller, merkez ve ilçelerdeki okullarda 6 ay süreyle temizlik, bakım ve onarım işlerinde görevlendirilecek.

Başvuru Tarihleri: 11-15 Ağustos 2025, saat 23.59'a kadar.

19.08.2025 tarihinde saat 09:30 'da Kırıkkale Lisesi Konferans Salonunda yapılacak mülakat ile belirlenecek. Mülakat sonuçlan ise 21.08.2025 tarihinde asil seçilenlerin listesi duyurulacak. Asil seçilen adaylar belgelerini en geç 29.08.2025 tarihine kadar Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edecek.

