Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu

Asya’dan Avrupa’ya Demir İpek Yolu hayalinin gerçekleşmesi için 2019 yılından bu yana ülkeler arası önemli anlaşmalara ve taşımalara imza atan, 2022 yılında hava yolu ve deniz yolu taşımacılığına da başlayarak tüm taşıma modları ile hizmet vermeye başlayan Pasifik Eurasia, üç yıl içinde 3 milyar TL’lik yatırım hedefi koydu.

Haziran ayında halka açılan şirket ilk yatırım hamlesini Avrupa-Asya-Avrupa taşımalarında kilit noktada bulunan Köseköy Terminali’ne yapacak. Hali hazırda var olan gümrüklü lojistik alanını büyütmek için hazırlanan proje kapsamında ekim ayında ilk betonu atmayı planlayan şirket, mevcut 10 bin metrekarelik gümrüklü depolama alanını 20 bin metrekare daha büyüterek, toplamda 30 bin metrekarelik bir gümrüklü depolama alanına sahip olacak. Köseköy terminalinde bugünün rakamları ile yaklaşık 150 milyon TL civarında bir yatırım öngörülüyor. Pasifik Eurasia Genel Müdürü Erol Erkan, “Bu yatırımla kapasitemizi yaklaşık üç kat artıracağız. Bu şekilde operasyonel gücümüzü arttıracak, ihracat ve ithalatı desteklerken, yeşil lojistiğe de daha fazla katkıda bulunacağız” dedi.

YÜK TRENİ İŞLETECEK

Pasifik Eurasia’nın farklı sektörlerde 40’a yakın şirketi bünyesinde bulunduran Pasifik Grubu’nun bir üyesi olduğunu belirten Erkan, “Lojistik sektöründe hisseleri borsada işlem gören sayılı şirketlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Piyasa değeri 300 milyon doların üzerinde olan şirketimiz demiryolu, denizyolu ve karayolu gibi farklı taşımacılık modlarını birleştirerek Asya ve Avrupa arasında, yine denizyolu ve havayolu ile tüm dünyaya kapıdan kapıya hızlı ve güvenli taşımacılık çözümleri sunuyor” diye konuştu.

Demir İpek Yolu güzergahında, lojistik sektörünün yetkin firmaları ile yaptıkları iş ortaklıkları ve partnerlik anlaşmaları sayesinde güzergâh boyunca kapı teslimi taşımacılık yaptıklarına dikkat çeken Erol Erkan sözlerine şu şekilde devam etti:

“2023 yılında ‘demiryolu tren işletmeciliği’ yetki belgesi aldık. Bu belge ile demiryolunda serbestleşme sürecinde demiryolu tren işletmeciliği yapma hakkı kazanarak, bu konuda faaliyet gösteren üç şirketten biri olduk. Beş lokomotif ve 240 vagonluk bir portföyle sektöre girmeye hazırız.”

HEDEF DOĞU

Dünyada lojistik ile ilgili konuşmaların hepsinde ‘orta koridor’un yer aldığına dikkat çeken Erol Erkan, şunları söyledi: “Orta koridorun yeniden canlanması için hattın durumunun her aşamasını yakından takip ediyoruz. Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliği üyesi olmamız sebebi ile şu an sürecin tüm aşamalarına hakimiz. Orta koridorun Gürcistan kısmında demiryolu yapım çalışmalarından dolayı yaşanan aksaklıklar nedeniyle durma noktasına gelen taşımaları, karayolu ve denizyolu taşımacılığı ile tamamlayarak kesintisiz taşımayı sürdürdük. Bu sayede Orta koridordan gerçekleşen taşımalarının sekteye uğramadan devam etmesini sağladık.”

Avusturya Demiryolları Rail Cargo ile partner olduklarını da hatırlatan Erkan, “Bu sayede Pasifik Eurasia olarak Avrupa’dan Anadolu’ya araç taşımalarını sadece biz yapıyoruz. Firmamızın operasyonel kabiliyetleri sayesinde gösterdiği performans hem yurt içinde hem yurt dışında büyük yankı uyandırdı ve Avrupa Anadolu parkurunda yeni ürün türlerinden pek çok talep almaya başladık. Bunun yanı sıra yurt içi araç taşımalarında da oldukça yoğun çalışıyoruz” dedi. Ülkemizin doğu coğrafyasına yönelik farklı parkurlarla ilgili olarak da yoğun bir çalışma ve görüşmeler yaptıklarını, görüşmelerden olumlu sonuç alınacağına inandıklarını ifade eden Erol Erkan, Pasifik Eurasia’nın yeni rotalar oluşturulması ve mevcut rotaların canlandırılması konusunda her zaman üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini söyledi.

SEKTÖRE DESTEK OLUYOR

Lojistik sektörüne yön veren organizasyonlarda aktif olarak rol aldıklarını hatırlatan Erol Erkan, “15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı’na ‘altın’, 18-19 Eylül’de gerçekleştirilen dünyanın en önemli lojistik konferanslarından JCtrans'a 'diamond' sponsor olduk. Pasifik Eurasia olarak bir taraftan lojistik sektöründeki kararlı büyümemizi sürdürürken, diğer taraftan da sektöre destek veriyoruz. Bu katılımların verimli iş birlikleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz” dedi.