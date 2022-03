Rusya ve AB hava sahalarının karşılıklı olarak birbirine kapanmasının ardından uçak firmaları yeni ‘yaratıcı rotalar’ bulmak zorunda ve bu nedenle kimi uçuşlar 4 saatten fazla uzayabiliyor.

Business Insider’ın haberine göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, havayollarını kapalı hava sahasından kaçınmak için yaratıcı rotalar bulmaya zorladı.

27 Şubat’ta Avrupa Birliği Rus uçaklarının hava sahasında uçmasını yasakladı. Kısa bir süre sonra, Rusya kendi hava sahası kısıtlamalarıyla misilleme yaptı. Bu durum sonrası havayolu şirketleri belirli rotaları askıya alıp almamaya veya kısıtlı hava sahası çevresinde uzun rotalar izlemeye karar vermek zorunda kaldı ve birçok havayolu ikincisini seçti.

27 Şubat’ta Belgrad, Sırbistan’dan Moskova’ya yapılan bir uçuşta, Rus bayraklı havayolu Aeroflot, AB hava sahası üzerinden doğrudan şehre uçamadığı için yolculuğa üç saatlik uçuş süresi ekledi.

Bu arada British Airways ise Londra ve Yeni Delhi arasındaki hizmetinde artık 1 saat daha fazla uçuyor

New York merkezli havacılık danışmanı Robert Mann, ABC News’e , daha uzun rotaları işletmek için ekstra yakıt ve emeğin, şirketlere saatte 12.000 $’a kadar ekstra maliyete mal olabileceğini söylüyor.

4 Mart’ta, Japan Airlines Boeing 777-300ER, Tokyo’dan Londra’ya doğuya uçarak havada yaklaşık üç saat daha fazla zaman harcadı. Normalde, şirket Rusya üzerinden batıya uçar, ancak hava sahasının kapanması nedeniyle İngiltere’ye ulaşmak için Pasifik boyunca ve Kuzey Kutbu üzerinden seyahat etmek zorunda kaldı. Normalde iki şehir arasındaki ortalama uçuş süresi, Ukrayna’nın işgalinden 12 saat 12 dakika önceydi, ancak Flightradar24 verilerine göre geçen Cuma günkuçuş süresi 14 saat 50 dakikaya ulaştı.

Finlandiya bayraklı taşıyıcı Finnair, uçuşları geçici olarak askıya aldıktan sonra Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlamak için daha uzun bir uçuş yolu izliyor. Flightaware verileri, taşıyıcının, toplam uçuş süresini 12 saat 55 dakikaya çıkaran ve normal dokuz saatlik normal yolculuğundan yaklaşık dört saat daha uzun olan dolambaçlı bir yoldan uçtuğunu gösteriyor.

Bir başka ilginç rota ise Rus charter havayolu şirketi Azur Air 8 Mart’ta Meksika’nın Cancun kentine gitmesi. Fightradar24’e göre Azur’un Moskova’dan Cancun’a olan normal rotası yaklaşık yaklaşık 13 saat sürüyor, ancak Çarşamba günkü toplam dolambaçlı yol 22 saat sürdü.

For the Russian airlines that continue to operate international flights, routing is complicated and options are few. https://t.co/wIkRzgtBLU pic.twitter.com/r0Ejr6wl51

