Uçaklarda powerbank yasaklanacak mı? Uraloğlu'ndan açıklama

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren yolcu uçağının, powerbank kaynaklı bir sorun nedeniyle İstanbul'a döndüğünü anımsattı.

Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayollarına ait uçakta yer alan bir yolcunun, "powerbank"ini koltuk arasına düşürdüğünü ve cihazın buradan çıkarılamadığını aktaran Uraloğlu, bu nedenle uçağın İstanbul'a dönmesinin, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı

Uraloğlu, bu tür cihazların taşıdığı risklere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Taşınabilir şarj cihazları, sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturuyor. Elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor.

Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın meydana gelmişti.

Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması için SHGM aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk."