ARA
DOLAR
42,05
0,21%
DOLAR
EURO
48,54
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
5433,67
0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
10951,30
1,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Uluslararası Meze Festivali 7. kez kapılarını açtı

Yerel ve global mutfakların mezelerini tanıtan gastronomi etkinliği Uluslararası Meze Festivali, bu yıl yedinci kez kapılarını açtı. Akra Antalya ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde, Türkiye’nin ve dünyanın seçili 17 restoranı katılımcılara tadım deneyimi yaşatırken festival kapsamında gerçekleşen gastronomi sohbetleri de yapıldı.


Uluslararası Meze Festivali 7. kez kapılarını açtı

Meze kültürünü dünya ölçeğinde derleyen Uluslararası Meze Festivali Türkiye’nin önemli restoranlarından 7 Mehmet (Antalya), Asma Yaprağı (Alaçatı), Lokanta Feriye ve Hodan (İstanbul), Tola (Bursa), Millocal (Nevşehir), Kurul Bitez (Bodrum), TheLifeCo Restaurant (Antalya), Güzelburç Antakya Restoran (Hatay), Akra Antalya gibi önde gelen restoranlar yanı sıra İspanya’dan Gandarias Jatetxea, Yunanistan’dan Ai Giorgis Restaurant, Kuzey Kıbrıs’tan Niazi’s, Rusya’dan Londri, Viyana’dan Umarfisch gibi dünyaca tanınan mekanların da katılımıyla çok uluslu bir lezzet buluşması sundu.

GASTRONOMİ SOHBETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Akra Antalya’da gerçekleşen 7. Uluslararası Meze Festivali meze tadımlarının yanı sıra gastronomi sohbetleriyle de dikkat çekti. İki gün boyunca gerçekleştirilen oturumların ilk günü Nilhan Aras “Van Denizi'nden Beyşehir Gölü'ne Tuzlanmış Balık Öyküleri”, Doç. Dr. Ahmet Uhri “Fermantasyonun Kültür Tarihi” ve Aylin Örnek “Lakerda Atölyesi” oturumları gerçekleştirildi. Festivalin ikinci günü ise Doç. Dr. Elif Gözler Çamur “Lykia Sofrasında Roma Tadında” ve Ferhat Bora ile Çağdaş Arman Bulut “Takipçi Sayısından Çok Fazlası” başlıklı söyleşileri yer aldı.
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL