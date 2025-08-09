ARA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan "Market Fiyatı" uygulamasının Google Play ve App Store'da yer aldığını bildirdi.

09 Ağustos 2025 | 12:38
Ürün fiyatlarını karşılaştıran uygulama yayınlandı: Market Fiyatı

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu uygulamanın TÜBİTAK tarafından geliştirildiğine işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan 'Market Fiyatı' uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

