Valizle trafikte görülmüştü: İşin sırrı ortaya çıktı

Valizi test ederken çekilen videodan haberi olmadığını ve sosyal medyadaki ilgiden dolayı memnun kaldığını belirten Osman Akın, "Biz bavulu 1 sene önce Çin'den ithalatını yapmak için getirmiştik. Amacımız Türkiye'deki uluslararası marketlere satış yapmaktı. Ancak mevcut ekonomik şartlarda biraz ertelemek zorunda kaldık. Bu sene piyasaya süreceğimiz ürün olduğu için test ederken haberim olmadan bir vatandaş videomu çekmiş, o da viral oldu.