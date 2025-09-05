ARA
  Valizle trafikte görülmüştü: İşin sırrı ortaya çıktı

Valizle trafikte görülmüştü: İşin sırrı ortaya çıktı

Ankara'da valizle trafikte görülen bir kişinin görüntüsü sosyal medyada viral olmuştu. İşte işin perde arkası..


Son Güncellenme:
Valizle trafikte görülmüştü: İşin sırrı ortaya çıktı

Başkentte scooter valizle paket servis denemesi yapan esnaf, valizin kullanım amacının günlük hayatta insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söylüyor. İşte anlattıkları:

Sosyal medyada yayıldı

Sosyal medyada yayıldı

Ankara İskitler'de çanta imalatı yapan esnafın, geçtiğimiz günlerde scooter valiziyle trafikte dolaşırken çekilen görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Valizle paket servisi denemesi yapan esnaf, valizin günlük yaşamda insanların hayatını kolaylaştırmak ve özellikle yaşlılar için daha pratik ve konforlu hale getirmek amacıyla satışını yaptığını ifade etti.

ESPRİ OLSUN DİYE DENEYELİM DEDİK

ESPRİ OLSUN DİYE DENEYELİM DEDİK

Valizi test etmek için trafiğe çıktığını söyleyen çanta imalatçısı Osman Akın, "Bu ürünü 1 yıl önce Çin'den kendimiz Türkiye distribütörlüğünü almak üzere getirmiştik.1 Yıldır arge çalışmasını, planlamasını yaparken arkadaşlarımız bize paket servisi için deneme maksatlı kullanabilir miyiz? demişlerdi. Biz de espri olsun diye paket servisinde deneyelim dedik. Arkadaşımız yeri olan İskitler'deki kanatçı yerine getirdik. Arkadaşımızın yerinde paket servisinde hizmet vermeye başladık" dedi.

"İlk defa binelim dedik onda da patladı gitti"

"İlk defa binelim dedik onda da patladı gitti"

Valizi test ederken çekilen videodan haberi olmadığını ve sosyal medyadaki ilgiden dolayı memnun kaldığını belirten Osman Akın, "Biz bavulu 1 sene önce Çin'den ithalatını yapmak için getirmiştik. Amacımız Türkiye'deki uluslararası marketlere satış yapmaktı. Ancak mevcut ekonomik şartlarda biraz ertelemek zorunda kaldık. Bu sene piyasaya süreceğimiz ürün olduğu için test ederken haberim olmadan bir vatandaş videomu çekmiş, o da viral oldu.

 

HAVALİMANLARI İÇİN DÜŞÜNDÜK

HAVALİMANLARI İÇİN DÜŞÜNDÜK

Valizi paket servisi için kullanmayacağız. Bunu havalimanlarında insanlara kolaylık sağlamak için, yaşlılara hac ve umrede daha kolay tavaf edebilmesi için getirdik. 1 yıldır ofisimizde, showroom'da bekletiyorduk, 1 yıl sonra ilk defa binelim dedik onda da patladı gitti" diye konuştu.
 
