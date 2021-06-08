Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Türkiye’de veri merkezi sektörünün desteklenmesi üzerine çalışma başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakın çalışıyoruz. Yakın zamanda veri merkezleri konusunda çok büyük teşvikler yayınlayacağız.” dedi.

Koç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından çevrim içi düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Konferansı”nda yaptığı konuşmada, kişisel verilerin korunmasının önemine işaret etti.

Koç, yeni dijital teknolojilerle birlikte ortaya çıkan yeni iş modellerinin inanılmaz boyutlarda veri akışları oluşturduğunu, veri temelli bir ekonomi oluşmasına da zemin teşkil ettiğini söyledi.

Kişisel verilerin korunmasının öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Koç, Türkiye’de 2016’da bu konuya ilişkin ulusal mevzuatın yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Artık firmaların ve ulusal ekonomilerin rekabet gücünün büyük ölçüde inovasyona ve bunu besleyen yenilikçi teknolojilere adaptasyona bağlı olduğunu belirten Koç, Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısının yenilikçi teknolojilere hızlı adapte olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Dijitalleşmenin ekonomik anlamda getirdiği verimliliğe değinen Koç, özellikle AB ülkeleri ile Türkiye’nin karşılıklı veri aktarımının çok önemli olduğunu söyledi.

Dijital ekonominin tüm potansiyelinden faydalanmak için sınırı aşan veri transferine yönelik güncel politikalar geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Koç, verilerin sınırı aşan transferi konusunda uluslararası kabul görmüş normlara uyum sağlanmasının öneminin farkında olduklarını kaydetti.

“Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı konusundaki mevzuatı Mart 2022’ye kadar tamamlayacağız”

Ali Taha Koç, “Halihazırda Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun, AB’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlaştırılması çalışmaları gerek öncelikle Ekonomi Reform Paketi gerek İnsan Hakları Eylem Planı gerekse de AB Vize Serbestisi Diyaloğu gibi ülke politikalarımızın içerisinde yer almakta. Yani bu konu, 3 önemli ana başlıkta değerlendirdiğimiz önemli toplantılarda hep gündemimize geliyor.” ifadelerini kullandı.

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda bu konunun hep gündeme geldiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

“Birçok sektör tarafından kişisel verilerin yurt dışı aktarımına ilişkin iyileştirme talepleri bizlere hep iletildi. Bunların üzerinde çalışıyoruz ve yakın bir zamanda Kişisel Verileri Koruma Kanunumuz GDPR ile uyumlu hale gelecek. Özellikle yerli ve yabancı yatırımların mevcut iş süreçlerinde ve yatırım planlarında karşımıza çıkan bu yurt dışına kişisel verilen aktarımına ilişkin yaşanılan problemlerin ortadan kaldırılması için öncelikle Kişisel Verileri Koruma Kurulu olmak üzere ilgili tüm kurumlarla çalışıyoruz. Bu mevzuat çalışmasını Mart 2022’ye kadar tamamlamayı öngörüyoruz.”

“Yabancı firmaların veri transferi için onay almasını bekliyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Amazon’un, amazon.com.tr üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında yurt dışına kişisel veri aktarımı yapılması hususunda KVKK’dan onay aldığını anımsatarak, “Bu ilk yurt dışı firmaydı. Bütün yurt dışı firmalarından, mevzuat değişikliğini yapana kadar KVKK’dan onay almalarını bekliyoruz.” dedi.

Yatırım çekme noktasında uluslararası veri stratejilerini nasıl şekillendirecekleri konusuna değinen Koç, veriyi üretip ona sahip olmanın ve veriyi işlemenin önemine işaret etti.

Yeni teknolojiler, 5G, nesnelerin interneti gibi gelişmeler sayesinde veri üretiminin ve dijital dönüşümün hızlandığını ifade eden Koç, bu dönemde veriye sahip olan ve veriyi işleyebilenlerin çok önemli ekonomik kazanımlar elde edebildiğini söyledi.

Bu konuda politikalar geliştirmeye başladıklarını belirten Koç, “Türkiye olarak Türkiye ekonomisinin küresel rekabet gücünü artırmak için tüm sektörlerde veriye dayalı yenilikçiliği geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz ve ulusal politikamızı da buna uygun olarak oluşturmaya çalışıyoruz. Bu alanda veri ekonomisinin geliştirilmesine yönelik öncelikle AB, OECD, Dünya Ekonomik Forumu gibi çeşitli uluslararası platformlarda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz ve bu çalışmalara katılıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu çalışmalar kapsamında en önemli politikalarından birisinin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi olduğunu vurgulayan Koç, “Veriden değer üretmek için Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ne ihtiyacımız var. Bu alanda ülkemizin ilk ulusal stratejisi olacak bu çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile hazırladık. Şu anda imzaya sunuldu. Yakın zamanda uygulamaya koyacağız.” dedi.

Koç, gelecek dönemde Ulusal Veri Stratejisi’ni de oluşturacaklarını, bununla birlikte Ulusal Veri Sözlüğü çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

“Teknoloji merkezi yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz”

Ali Taha Koç, siber güvenlik konusunda geliştirilmesini destekledikleri yerli ve milli teknolojilerin öncelikle kamu olacak şekilde tüm sektörlerde yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu alandaki insan kaynağının geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Bilişim, teknoloji alanında yetişmiş insan kaynağına sahip olan ülkelerin siber dünyada da caydırıcı güç haline gelmeye başladığını ifade eden Koç, siber güvenlik alanında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Yerli teknolojilerin gelişimine yönelik olarak global firmalar ile yerli firmaların ortaya koyacağı iş birliklerini de önemsediklerini dile getiren Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bazı global firmaların ülkemizde kurduğu teknoloji merkezi yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz ama bu bizim için yeterli değil. Bu merkezlerin hem insan kaynağımızın hem de yerli firmalarımızın gelişiminde önemli bir rolü olmasını istiyoruz. Aynı zamanda yerli firmalarımızın global firmalarla yaptıkları iş birlikleri kapsamında ilgili global satış ağlarına entegre olabilmelerini ve ürünlerini bu global satış ağlarında satabilmelerini istiyoruz. Bu bağlamda hem yerli hem de yabancı yatırımcılarımıza destek olmaya devam edeceğiz.”

Veri merkezi yatırımına teşvik geliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için burayı veri depolama ve işleme faaliyetleri açısından bölgesel anlamda bir merkez olarak konumlandırmak istediklerini söyledi.

Türkiye’de veri merkezi sektörünün desteklenmesi üzerine çalışma başlattıklarını belirten Koç, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakın çalışıyoruz. Yakın zamanda veri merkezleri konusunda çok büyük teşvikler yayınlayacağız. Ekonomik ve yasal tedbirleri içeren mevzuat çalışması ile yatırımcıların önünü açacak bir dizi somut çıktı üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Türkiye’de çevre ülkelere de hizmet verecek büyük veri merkezlerinin oluşturulmasını çok önemsediklerini kaydeden Koç, Getir ve BiP gibi girişimlerin başarısına değindi.

Türkiye’nin unicorn çıkardığını, artık “decacorn”, yani değeri 10 milyar doları geçen firmalar çıkarmayı hedeflediklerini belirten Koç, bu bağlamda yatırım ortamını uygun hale getirmek için çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Koç, “Hem küresel platformlara hem de yerel paydaşlarımıza iş birliği çağrımızı yenilemek istiyorum. Amazon, Google, Microsoft… Hepsini Türkiye’ye bekliyoruz. Ülkemizde yapacakları yatırımlar için iş birliğine sonuna kadar açığız. Bu noktada üzerimize düşen görevi en güçlü şekilde yerine getireceğiz.” diye konuştu.