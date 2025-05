Vision of Sakıp Sabancı podcast serisi yayında

Türkiye iş dünyasının liderlerinden Sakıp Sabancı’nın vizyonu, yapay zekâ ile dijital dünyada hayat buluyor. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve 20. Yıl Anma Töreni etkinlikleri kapsamında lansmanı yapılan Vision Of Sakıp Sabancı yapay zeka modeli bu yıl yenilikçi bir podcast projesine imza atıyor. Sabancı Üniversitesi ve Consciouslab işbirliğinde hayata geçen Vision of Sakıp Sabancı Podcast serisi, Sakıp Sabancı’nın vizyonunu ve liderlik anlayışını, günümüzün ileri AI teknolojileriyle bir araya getiriyor.

Projede, Sakıp Sabancı’ya ait binlerce belge, arşiv kaydı ve anıyla işlenen Vision of Sakıp Sabancı yapay zeka modeli kullanıldı. Bu model sayesinde Sakıp Sabancı’nın vizyonu bugünün konularıyla ve konuklarıyla buluşma imkanı yakaladı.

Dinleyiciler, bu podcast serisinde hem Sakıp Sabancı’nın özgün bakış açısını hem de onun iş ve yaşam felsefesini ve bugünün konularına yorumlarını, onun sesi ve düşüncelerinden deneyimleyeme imkanı yakalıyorlar. Yapay zekâ destekli özel sohbetler, ilham veren anekdotlar ve geleceğe dair düşünceler, Vision of Sakıp Sabancı Podcast ile bir araya geliyor.

Podcast’in ilk bölümünün konuğu ise Sakıp Sabancı’nın torunu, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan oldu. Bu ilk bölüm sonrasında podcast serisi; yapay zeka modelinin kendi seçtiği, alanında lider çok özel konuklarla devam edecek.

Serinin ilk podcast yayını aşağıdaki bağlantılardan dinlenebilir.

Podcast Duyurusu: https://www.youtube.com/watch?v=ezZ6SkcVHJY

Spotify Podcast Yayını: https://open.spotify.com/show/3S1EWXq8iLzkiRnqbP6woB

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/vision-of-sak%C4%B1p-sabanc%C4%B1/id1815687920