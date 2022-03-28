Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödüllerinde “En İyi Film” film ödülünü “CODA” kazandı. Ünlü aktör Will Smith’in komedyen Chris Rock’a sahnede canlı yayında tokat atması geceye damgasını vurdu.

EN İYİ FİLM: CODA

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94. Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu salonda gerçekleştirildi.

Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby’nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında kalmasını anlatan dram filmi CODA, gecede en büyük ödülü kazandı. İngilizce “İşitme engelli ebeveynlerin çocukları” (Children of deaf adults) kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan “CODA”, filmin adını olduğu kadar hikayesini de anlatıyor.

“CODA” filmindeki performansıyla “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti.

“Ukrayna’daki savaşa hayır” mesajlarının da yer aldığı ve savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan gecede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in de bir konuşma yapmak istediği ancak ödülleri dağıtan Akademi’nin bu öneriye sıcak bakmadığı bildirildi.

WILL SMITH, SUNUCU CHRIS ROCK’A TOKAT ATTI

Here’s the moment Chris Rock made a “G.I. Jane 2” joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, “Leave my wife’s name out of your f–king mouth.” #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

En iyi film ödülünü “CODA”nın kazandığı geceye damga vuran olay, ünlü aktör Will Smith’in sunucu Chris Rock’a sahnede canlı yayında attığı tokat oldu. Ödül törenine damga vuran olay, sunucu Chris Rock’ın Will Smith’in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında yaşandı.

Saç dökülmesine neden olan bir rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith’in hakkında, “Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum.” şeklinde espri yapan Rock’ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı. Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, “Eşimin adını ağzına alma bir daha.” diyerek sunucuya bağırdı.

WILL SMITH’İN EŞİNİN RAHATSIZLIĞI

Will Smith’in oyuncu eşi Jada Pinkett-Smith saç dökülmesine neden olan ‘alopesi‘ ile mücadele ediyor. Smith, 2021 yılının son günlerinde Instagram’dan paylaştığı bir videoda kelleşmeye neden olabilen alopesi ile mücadelesini anlatmıştı. Chris Rock ise Will Smith’i kızdıran şakasında Jada Pinket-Smith’i, Demi Moore’un “GI Jane” filmindeki görünüşüyle kıyaslıyor ve “devam filminde oynamasını” öneriyordu. İlk anlarda Will Smith gülmüş gibi göründü. Jada ise sinirlenmişti. Will Smith’in tokat atması en başta şovun bir parçası sanıldı. Ancak Will Smith yerine geçince tepki göstermeye devam etti ve ‘karımın adını ağzına alma’ dedi.

Rock Smith ise “Vay canına. Bu bir GI Jane şakasıydı” dedi. Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh twitter mesajında “Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek” diye yazdı. EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI Daha sonra “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti. Bu gönderiyi Instagram’da gör Will Smith (@willsmith)’in paylaştığı bir gönderi

94. OSCAR ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI

94. Oscar Ödüllerinin kazananları şöyle: