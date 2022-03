Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödüllerinde “En İyi Film” film ödülünü “CODA” kazandı. Ünlü aktör Will Smith’in komedyen Chris Rock’a sahnede canlı yayında tokat atması geceye damgasını vurdu.

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94. Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu salonda gerçekleştirildi.

Here’s the moment Chris Rock made a “G.I. Jane 2” joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, “Leave my wife’s name out of your f–king mouth.” #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

