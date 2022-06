Türkiye genelinde 40 ilde 9 farklı markada 92 oteliyle hizmet veren Wyndham Hotels&Resorts, ülkemizde hedef büyüttü. 9 markasıyla Türkiye’de hizmet veren grup, bu yılın sonunda 100 otele ulaşmayı, 2025 sonunda ise 150 otele ulaşmayı hedefliyor. Türkiye’ye 10’uncu marka olarak herşey dahil konseptteki Wyndham Alltra’nın da getirilmesi hedefleniyor.

Dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi konumunda olan 95 ülkede 8 bin 900’ün üzerinde oteliyle faaliyet gösteren Wyndham Hotels&Resorts için Türkiye dünyadaki 5’inci büyük pazar konumunda. Türkiye’de her yıl yeni oteller açarak büyümesini sürdüren, 40 ilde 92 oteliyle hizmet veren grup, 2022’yi 100 otelle tamamlamayı hedefini 2025 sonunda 150 otele ulaşmak olarak güncelledi.

Grubun Türkiye pazarındaki büyüme planlarını ve turizm sektöründeki gelişmeleri Wyndham Hotels&Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis ve Wyndham Hotels&Resorts Türkiye Bölge Direktörü Ayça Bilgin Beslen ile konuştuk.

Türkiye’nin grupları için önemli pazarlardan biri olduğuna dikkat çeken Wyndham Hotels&Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye’deki operasyonlarından çok memnun olduklarını ve daha da büyümeye devam edeceklerini söyledi.

KIYI ŞERİDİNE YÖNELİK MARKA GELEBİLİR

Dünya genelinde 22 markalarıyla faaliyet gösterdiklerini, Antalya Lara’da 9’uncu markaları olan Wyndham Garden’ı hayata geçirdiklerini belirten Manikis, şöyle devam etti:

“Türkiye en iyi pazarlarımızdan biri olmaya devam edecek. Yeni markalarımızı da Türkiye’ye getirmek istiyoruz. İlk her şey dahil konseptimiz olan Wyndham Alltra bu anlamda Türkiye’deki 10’uncu markamız olmaya çok yakın. Bodrum ve Kuşadası gibi bölgeleri bu markamız için potansiyel bölgeler olarak görüyoruz. 2025 yılı sonuna kadar hedefimiz Türkiye’de 150 otele ulaşmak.”

TÜRKİYE’DE OTELLERDE YER YOK

Dünya ekonomisindeki dalgalanmalara ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen turizmde bu yıl ciddi bir büyüme bekleniyor. Mariki, Türkiye’nin bu yıl çok iyi bir turizm sezonu geçireceğini, bunun asıl sebebinin dövizdeki artış veya TL’nin değer kaybıyla alakalı olmadığını vurguladı.

DOLLUKLAR VE KARLILIK ARTTI

Otellerde doluluk da karlılık da arttığını, 2019 yılının rekorlarının kırılacağını, Türkiye’nin turizmde çok iyi bir yıl geçireceğini anlatan Manikis, şöyle devam etti: “Türkiye bu yıl çok turist alacak. Çin’den bu yıl turist gelmeyecek, Ruslar’ın sayısı çok azalacak ama buna rağmen Türkiye çok fazla turist çekecek. İstanbul özelinde turizm hareketliliğinde şu anda medikal turizm büyük yer tutuyor. Ve bu alanda daha devasa bir fırsat var. Özetlemek gerekirse; Türkiye’de turizm sektörü için 2019 en iyi yıldı ama 2022 yılında o yılı aşacağız.”

İNSANLAR TATİL YAPMAYA ÇOK İSTEKLİ

Pandemide bunalan insanların tatil yapma isteklerinin arttığını, pandemide harcayamadıkları paralarını tatile yönlendireceklerine dikkat çeken Manikis, “Türkiye ucuz diye gelenler varsa uyarayım otellerde yer yok. Sadece otellerde değil pansiyon ve kiralık evlerde de yer yok” uyarısında bulundu.

Ailesiyle birlikte ağustos ayında Belek’e gelmek istediklerini ama otellerde yer bulmanın zor olduğunu belirten Manikis, “Bu durum sadece Türkiye’de değil dünya genelinde böyle. Çünkü insanlar pandemiden sonra seyahat etmek istiyor. Herkes 2 yıl eve kapandı, tatil paralarını biriktirmiş oldu ve onu kullanmak, kaybettikleri zamanı geri kazanmak istiyor” diye konuştu.

İSTANBUL MARKA ÇEŞİTLİLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Wyndham Grand İstanbul Kalamış’ın mayıs ayında doluluk ve gelirde rekor kırdığını belirten Manikis, “Kalamış’taki otelimiz açıldığı 2012 yılından bu yana en iyi ayını geçirdi. Hedefimiz Haziran ve Temmuz’da bu sonuçları aşmak” dedi.

İstanbul’un Avrupa’daki diğer şehirlere göre daha fazla marka çeşitliliği sunduğunu da ifade eden Dimitris Manikis, kendilerinin de 4 günlük bir konferans için İstanbul’u seçtiklerini anlattı. Manikis, “Şu anda EMEA bölgesindeki iş geliştirme ekibimizin tamamı İstanbul’da. Ekibimize yeni kattığımız arkadaşlarımıza İstanbul’u gezdireceğiz, İstanbul’daki marka çeşitliliğini onlara göstermek istiyoruz” dedi.

YERLİ TURİST PAHALILIKTAN FARKLI LOKASYONLARI KEŞFEDİYOR

Dimitris Manikis, Türkiye’de yerli turist için fiyatların çok yüksek olduğu konusunda ise sadece Türkiye’de değil, İtalya, İspanya, Hindistan ve Latin Amerika ülkelerinde de durum aynı olduğunu, fiyatların yerli halk için pahalı kaldığını vurguladı. Manikis, “Yeni trendlere baktığımızda tüm dünyada yerli turist farklı lokasyonlara bakıyor. Türk turist de Bodrum, Çeşme gibi pahalı destinasyonlar dışında yeni turizm rotalarını keşfedip Anadolu’ya, Diyarbakır, Mardin, Kayseri gibi bölgelere gidiyor” yorumunu yaptı.

TURİZMDE İSTİHDAM SORUNU BÜYÜYOR

Turizm ve hizmet sektörlerinde son yıllarda yaşanan çalışan bulma sorunu giderek büyüyor. Önümüzdeki iki yıl içinde bu sorunun sektörün ana sorunlarının başında yerini koruması bekleniyor.

Manikis, sektördeki en büyük sorunun ise hem dünya hem de Türkiye’de iş gücünde yaşandığını, elemanları ellerinde tutmak için 3-4 ayda bir zam yapmak zorunda kalındığını vurguluyor.

Avrupa ülkelerinde de istihdam açığının ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken Manikis, İngiltere’de yeterli personel bulamadığı için açılamayan restoran ve oteller olduğunu söylüyor.

YENİ OTELLER GELİYOR

Wyndham Hotels&Resorts Türkiye Bölge Direktörü Ayça Bilgin Beslen, Batman’dan Rize’ye yeni oteller geldiğini söyledi.

Ayça Bilgin Beslen, açılacak yeni oteller hakkında şu bilgileri verdi:

“Wyndham Hotels&Resorts, bu yıl içinde Antalya Lara’da Wyndham Garden, Elbistan ve Samsun’da Ramada by Wyndham markasıyla, İstanbul’da TRYP by Wyndham markasıyla otel açtı. Bu ay aynı markanın 88 odalı Rize, 118 odalı Kayapınar, 149 odalı Erzurum oteli hizmete girecek. Bu yıl içine ayrıca 110 odalı Ramada Plaza by Wyndham Ordu, 211 odalı Ramada Plaza by Wyndham İstanbul Sultanahmet, 84 odalı Ramada Encore by Wyndham İstanbul Maltepe, 119 odalı Ramada Resort by Wyndham Kızkalesi, 120 odalı Ramada Plaza by Wyndham Batman ve 176 odalı Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt otellerinin açılması planlanıyor.”

YETENEK KATILIM PROGRAMI

Turizm sektörünün en önemli sorunlarından biri istihdam olurken grup bu sorunun çözümüne yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu kapsamda Wyndham Hotels & Resorts, otel ortaklarının mevcut ekip üyeleri ve ekip üyesi adaylarıyla iletişimlerinde yararlanabilecekleri en iyi uygulamaları öne çıkaran, ‘Yetenek Katılım Programı’ adında bir girişim yürütüyor. Programda, yetenekli profesyonellerin mesleki gelişimine ve birlikte çalışmaya olan ilgilerini artırmaya yönelik webinar, podcast ve videoların da dahil olduğu 160’dan fazla kaynak ve araç bulunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN….

Giderek kirlenen dünyamızı korumak sürdürülebilirlik çalışmalarıyla mümkün olabilecek. Markalara da bu süreçte önemli görevler düşüyor. Wyndham Hotels & Resorts, bünyesindeki otellerin enerji verimliliklerini artırmalarına, emisyon ve atıkları azaltmalarına, su tasarrufunda bulunmalarına ve böylece çevre ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmak amacıyla, beş kademeli bir sertifika programı olan ‘Wyndham Green’ girişimini yürütüyor.