Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında saat 09.21'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği, 9,71 kilometre olarak ölçüldü.

Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul ve Bursa'da da hissedilen depreme ilişkin Hürriyet'e konuştu. Pampal, “Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun iki büyük kolu var. Bunların biri kuzeyden geçen kol, diğeri İznik Gölü’nün güneyinden Gemlik Körfezi’ne bağlanan güney kol. Yaşanan deprem bu iki kolun ortasında Yalova açıklarında oldu. Küçük bir deprem diyebilirim. Bu deprem sonrası büyük bir deprem olur demek zor. Ancak bölgede yakın zamanda olan depremler Marmara’nın hareketliliğini artırdığını gösteriyor” dedi.

'Marmara Fayı İstanbul'u etkiler'

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bir bölümünün 17 Ağustos 1999’da Yalova'nın kuzeyine kadar kırıldığına değinen Prof. Dr. Pampal, büyük deprem potansiyeline sahip faylara dair şu önemli bilgileri paylaştı:

“Kuzeybatı ve güneydoğu yönünde Adalar Fayı bulunuyor. Bu fay 1894'te kırıldı. Bu fayın hemen yakınında ise Eminönü, Zeytinburnu, Silivri açıklarından Tekirdağ yönüne doğru uzanan Orta Marmara Fayı bulunuyor. Bu fay ‘Kemerburgaz Fayı’ olarak da adlandırılıyor. Bu fay 1766'da kırıldı ve İstanbul'u çok ciddi şekilde etkiledi. 1766'dan beri kırılmadığı için de kırılması bekleniyor. İstanbul'u da etkilemesi muhtemel fay da bu... Bunun da 7 ya da 7,2 büyüklüğünde olması bekleniyor."

Bazı araştırmacıların bu fay üzerinde yaşanacak depremin büyüklüğünü (6,8-6,9) biraz aşağı doğru çektiğini de söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bunun nedeni ise Marmara'nın içindeki fayların parça parça olması. Bu parçalardan her birinin boyu net olarak bilinmiyor. 1999 depreminden sonra dünyadan ve ülkemizden pek çok deprem bilimci araştırmalarıyla fayı incelenmeye çalışıldı ama su altındaki fayı karada olduğu gibi çalışmak oldukça zor. Bu nedenle depremin büyüklüğü bazı bilim insanlarına göre değişiyor. Ama kesin bir şey var ki o da büyük bir depremin olacağı…” ifadelerini kullandı.,

'Marmara'nın güneyi de çok hareketli'

“Güney kol, Sakarya Gölyaka civarından başlıyor, Pamukova, İznik, Gemlik, Bandırma ve Erdek’ten bir diresek çizip Biga’dan geçiyor ve Edremit Körfezi’ne uzanıyor" diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal şu bilgileri paylaştı:

“Güney kolda yakın dönemde üç tane büyük deprem meydana geldi. 1944’te Edremit Körfezi’nin güneyinde Bayramiç civarında 6,8’lik bir deprem oldu. 1953’te Yenice’de 7,2 ve 1964’te ise Gönen’de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Küçük depremler bu bölgede her zaman oluyor. Batı Anadolu zaten çok sık deprem olan bir bölge. Son aylarda çok fazla küçük depremin olduğu bölgede ise hâlâ 6-7 büyüklüğünde deprem üretecek kırılmamış faylar bulunuyor.”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Beklenen büyük İstanbul depreminin ayak sesleri değil

Konuyla ilgili Mynet'e özel açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şunları söyledi:

"Bizler 4'ten daha küçük olan sarsıntılara deprem değil, depremcik diyoruz. Bu depremciklerin bilimsel veri dışında herhangi bir tehlikesi söz konusu değil. Beklenen büyük İstanbul depreminin ayak sesleri de değil. Dolayısıyla Kuzey Marmara'da deprem olmadan önce bunun gibi hatta bundan çok daha büyük 5, 5.5 ve 6 büyüklüğündeki depremleri bizler göreceğiz.

3,5 büyüklüğündeki depremler, dolayısıyla yüzlerce oluyor. Bunların İstanbul depremiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Bu İstanbul depreminin yakınlaştığına dair bir işaret de değildir. Yani panik yapılacak bir neden yok.

Bu depremden bağımsız olarak ise İstanbul depremi her geçen gün yaklaşıyor. Ancak denildiği gibi 'kapının ağzında' gibi bir durum söz konusu değil. 24 yıldır her an deprem olacakmış gibi açıklamalar yapılıyor ama işte bugünlere kadar geldik. Bu tezlerin doğru olmadığı zaman içerisinde anlaşıldı.

"2045'ten önce büyük bir deprem beklemiyorum"

Ben 1999 yılından bu yana söylediğim gibi İstanbul'da 2045'ten önce büyük bir deprem beklemiyorum.

Bana göre İstanbul'da bir kentsel dönüşüm yapılmalı mı peki? Tabiki yapılmalı. Bundan kaçamazsınız. Kötü yapıların hepsinin sağlamlaştırılması gerekiyor. Bu çalışmalar da sanki yarın deprem olacakmış gibi yapılmalı."