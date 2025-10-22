Yangınlara karşı en yüksek gözetleme noktası: Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi

Kule sistemlerinin genel müdürlük sistemiyle bağlantısının bulunduğunu da ekleyen Çelik, "Olası bir İstanbul depreminde, mevcut merkezin zarar görmesi halinde, ikinci merkez olarak görev yapması planlanıyor. Geceleri aldığı renkle ertesi günkü hava durumunu bize bildiren, meteorolojik bağlantısı olan bir kule. Eğer mavi varsa, ertesi gün açık hava olacak, yeşilse yağmur yağacak demek oluyor." ifadelerini kullandı.

İkram Çelik ayrıca, Türkiye genelindeki 776 kulenin öncelikli amacının yangınları erken tespit etmek için gözetleme ve erken haber alma olduğunu bildirerek, "Önceleri sadece insanla yapılan gözetleme, teknolojinin gelişimiyle beraber kameralı sistemlerle desteklenerek kullanılmaya başlanmıştır. Artık bunu bir de İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) destekleyerek insan, kamera ve havadan gözetlemeyle hiçbir şekilde boşluğa yer vermeden yangın erken tespit edilebiliyor." diye konuştu.