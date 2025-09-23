Turkcell, Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru oldu

İletişim ve teknoloji markası Turkcell, 5 yıl süreyle, Basketbol Gelişim Merkezi İsim Sponsoru ve Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu. Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç katıldı.

“Sporun Türkiye markasına güç katan en etkili yollardan biri olduğuna inanıyoruz.”

İmza töreninde konuşan Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak hayatın her alanındayız. Spordan kültür sanata, eğitimden teknolojiye kadar Türkiye’nin bugününe ve yarınlarına yatırım özelliği taşıyan projelere imza atıyoruz. Sosyal fayda projelerine sadece son 10 yılda 13 milyar TL’den fazla katkı sağladık. Bu alanlar arasında spor çok özel bir yere sahip. Zira sporun Türkiye markasına güç katan en etkili yollardan biri olduğuna inanıyoruz. 2002 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı sponsorluğu ile çıktığımız bu yolculukta bugün çok özel bir sayfa daha açıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu ile 5 yıllık iş birliğimiz kapsamında, Basketbol Gelişim Merkezi İsim Sponsorluğu ve Milli Takımlar Ana Sponsorluğumuzu duyurmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.”

“Sponsorluk anlaşmasından öte gençlerimizin hayallerine yönelik güçlü bir yatırım”

Turkcell Genel Müdürü Koç şöyle devam etti: “Sponsorluk anlayışımız tek seferlik bir iş birliğine değil, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı felsefesine dayanıyor. Turkcell’in basketboldaki yeni yolculuğunu simgeleyen bu anlaşma, aynı zamanda ülke sporunun geleceğine, gençlerimizin hayallerine yönelik çok güçlü bir yatırım. Bu vesileyle Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndaki başarılarından ötürü A Milli Takımımızı, teknik heyeti ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun tüm üyelerini yürekten kutluyorum. Milli Takımımıza Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarında sonsuz başarılar diliyor, bu güç birliğinin yeni başarılar için yüksek motivasyon getireceğine inanıyorum.”

Turkcell’den Basketbol Gelişim Merkezi’nde 5G teknolojisi

Basketbol Gelişim Merkezi’nde 5G teknolojisini hayata geçireceklerini de belirten Dr. Ali Taha Koç, “Türkiye artık 5G için gün sayıyor. 1 Nisan itibariyle 5G teknolojisi hayatımıza tamamen girmiş olacak. Çok heyecan verici ve tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz. Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak bu alandaki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Geçtiğimiz yıl içinde 4 büyük futbol takımımızın statlarında 5G teknolojisini başarıyla sunmuştuk. Türk basketbolu için büyük önem taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi’nde de 5G teknolojisini hayata geçireceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi 5G denince akla yine Turkcell gelecek” dedi.

“Bu iş birliği, hem Türk basketbolunun geleceğine hem de İstanbul’un sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak.”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da imza töreninde şunları söyledi: “Bu destek sadece bir isim sponsorluğu değil. Türk basketbolunun tesisleşmesine, altyapısına ve kültürel gelişimine uzun vadeli bir yatırım. Yeni adıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, sadece basketbol değil konserler, sergiler ve sosyal etkinliklerle de dolu olacak. Gençler, aileler ve taraftarlar burada sporu, kültürü ve sanatı bir arada yaşayacak. Turkcell’in Türk basketboluna olan inancı bizim için çok değerli. Bu iş birliğinin gerçekleşmesinde çok değerli katkılarda bulunan Sayın Şenol Kazancı’ya ve Sayın Ali Taha Koç’a teşekkürlerimi sunuyor, bu tarihi anlaşmanın Türk basketboluna, gençlerimize ve Turkcell markasına hayırlı olmasını diliyorum.”