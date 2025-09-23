AÖL kayıt yenileme ne zaman son? 2025 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrenciler, sınava girecekleri yerleri gösteren fotoğraflı sınav giriş belgelerine ne zaman ve nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. Belgelerin yayınlanacağı tarih belli oldu.

Adaylar, sınav giriş belgelerini 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile çevrimiçi olarak alabilecekler.

Hangi Adresten Alınacak?

Öğrenciler, kayıtlı oldukları okula göre aşağıdaki adreslerden kendi sınav giriş belgelerine erişebilirler:

Açık Öğretim Ortaokulu'nda kayıtlı öğrenciler: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı öğrenciler: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Sınav giriş belgesini, sınavdan önce edinmek ve bir kopyasını yanınızda bulundurmak önemlidir.