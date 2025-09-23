AÖL kayıt yenileme ne zaman son? 2025 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerin yeni döneme sorunsuz bir şekilde başlaması için belirlenen takvime uymaları büyük önem taşıyor.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SON?
Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için belirlenen takvimde sona geliniyor. Başvurular, 3 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı
Okul tarafından yapılan duyuruya göre, Mesleki Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen adaylar, işlemlerini en geç 26 Eylül 2025 tarihi mesai bitimine kadar tamamlamak zorundadırlar. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği için adayların son günü beklemeden işlemlerini gerçekleştirmesi büyük önem taşıyor.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınav tarihleri açıklandı. Sınavlar, üç farklı oturumda gerçekleştirilecek.
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00
Öğrencilerin, sınav günü kimlik belgeleri ve sınava giriş belgeleriyle birlikte belirtilen saatlerden önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrenciler, sınava girecekleri yerleri gösteren fotoğraflı sınav giriş belgelerine ne zaman ve nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. Belgelerin yayınlanacağı tarih belli oldu.
Adaylar, sınav giriş belgelerini 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile çevrimiçi olarak alabilecekler.
Hangi Adresten Alınacak?
Öğrenciler, kayıtlı oldukları okula göre aşağıdaki adreslerden kendi sınav giriş belgelerine erişebilirler:
Açık Öğretim Ortaokulu'nda kayıtlı öğrenciler: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı öğrenciler: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Sınav giriş belgesini, sınavdan önce edinmek ve bir kopyasını yanınızda bulundurmak önemlidir.
AÖL KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR, NEREDEN YATAR?
Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) yeni kayıt yaptıracak veya kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler için ödeme detayları belli oldu. Öğrenciler, işlemlerini tamamlamak için belirlenen ücreti, belirtilen banka ve ödeme kanalları aracılığıyla yatırabilecekler.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için belirlenen ücret 400 TL olarak duyuruldu. Ödemeler, 03 Eylül 2025 tarihinde başlamış olup, en geç 26 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra ödeme yapılamayacaktır.
Ödeme Nasıl Yapılır?
Kayıt ücretini yatırmak isteyen öğrenciler şu yöntemleri kullanabilir:
Online Ödeme: Tüm bankaların kredi kartı ile odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden ödeme yapılabilir.
Bankacılık İşlemleri: T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetleri kullanılarak MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılabilir.