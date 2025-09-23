“Turizmde ‘lüks’ yerini ‘ulaşılabilir konfor’a bıraktı”

Turizm sektörü ülkemize döviz getiren bacasız sanayii. Pandemi sonrası hızlı bir toparlanma ile yukarı doğru atılım yapan sektör, baskılanan döviz kurları nedeniyle rakiplerine göre fiyat avantajını yitirdiği bir dönem yaşıyor. Çevremizdeki savaş ortamı da ne yazık ki turizme negatif etki yapıyor. Böyle bir ortamda yüksek sezondan düşük sezona geçiş yapan turizm sektörünü Liberty Fabay Genel Müdürü M. Nihat Tümkaya ile konuştuk:

2025 turizm sezonu Fethiye ve tesisiniz bakımından nasıl geçiyor?

2025 sezonu, Fethiye ve Liberty Fabay açısından genel hatlarıyla olumlu seyrediyor. Bu sezon Dalaman Havalimanı’na inen turist sayısında yüzde 12 artış beklentisi vardı, şu an için yüzde 6 düşüş olarak ilerliyor. Ancak bu düşüşe rağmen, otel doluluk oranlarında ciddi bir sorun yaşanmadı. Bu da jeopolitik risklere rağmen Türkiye’ye olan teveccühün güçlü biçimde devam ettiğini gösteriyor. Otelimizde ise sezonluk ortalama doluluk oranı yüzde 87 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Fethiye gibi hem doğal hem de hizmet altyapısı açısından zengin bir bölgede yer almanın avantajını yaşıyoruz. Ağırladığımız turistlerin yüzde 50’si İngiltere’den, yüzde 15’i Almanya’dan, yüzde 15’i Rusya ve Azerbaycan’dan. Türkiye iç pazarı ise yüzde 12’ye ulaştı. Ayrıca Polonya, Arnavutluk, İran, Ortadoğu ve diğer pazarlardan da ciddi ilgi görüyoruz.

Türkiye'deki tesislerin ve dışarıdaki yeme-içme mekanlarının pahalılığı nedeniyle yerli turistin bölgenize ve çevre bölgelere bu yıl gelmediği ve dolulukların düşük kaldığı konuşuluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Turistler ne istiyor?

Türkiye, Avrupa’daki benzer hizmet alanlarına göre halen yüzde 15 daha uygun fiyatlara hizmet vermekte. Fiyat performans avantajımız hâlâ güçlü. Bununla birlikte, özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve sabit gelirli gruplar arasında yer alan kesim, tatil planlarını daha dikkatli yapmaya ve fiyat-performans dengesine çok daha fazla önem vermeye başladı. Lüks yerine “ulaşılabilir konfor” arayışı öne çıktı. Aynı zamanda, iş-yaşam dengesini gözeten, dijital çalışmaya uygun alanlar ve sessiz bölgeler gibi yeni konfor alanları da bu kesimin ilgisini çekiyor. Bununla birlikte yüksek gelirli misafir profili hedefleniyor.

Liberty Fabay olarak, dönüşümü yakından izliyoruz. Misafirlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde; esnek rezervasyon olanakları, erken rezervasyon avantajları ve kampanya dönemlerinde özel fırsatlar sunmaya özen gösteriyoruz. Misafirlerimize hem ekonomik hem de tatmin edici sürdürülebilir bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

Aşırı sıcaklar ve orman yangınları Fethiye ve tesisinizin turizm hareketliliğine nasıl yansıdı? Turizmde yüksek sezonun bitmesine sayılı günler kaldı, yılın geri kalanında nasıl bir turizm hareketi bekliyorsunuz?

Ülkemizde meydana gelen orman yangınları, hepimizi derinden üzdü. Bu durumun uzun sürmesi Türkiye’de talep daralmasına neden oldu. Bunun yanı sıra tüm Akdeniz kuşağında olduğu gibi Fethiye’de de rekor sıcaklıklara tanık olduk. Ancak Liberty Fabay olarak doğal konumumuz, denize sıfır yerleşimimiz ve peyzaj düzenlememiz sayesinde misafirlerimizin konforunu maksimumda tutmayı başardık.

Eylül ve Ekim aylarında Avrupa ve Rus pazarından gelen talebin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle çocuklu aileler dışında, çiftler ve “yetişkin odaklı” misafir portföyü için Fethiye hâlâ çok cazip bir rota. Sezonu Kasım ortasına kadar uzatabilecek güçlü bir taleple karşı karşıyayız.

Yunan Adaları'nın kapıda vize uygulaması bölgeniz açısından rekabet yaratıyor mu?

Yunanistan, butik hizmette iddialı. Yunan Adaları’nın kapı vizesi uygulaması da elbette dikkat çekici bir alternatif haline geldi, özellikle seyahat etmeyi ve farklı destinasyonlar görmeyi seven Türk tatilciler açısından. Türkiye’nin avantajı ise hem hacim hem çeşitlilik hem de fiyat-performans dengesinde üstün olması. Hizmet kalitesi, sunduğu lezzetler ve misafir memnuniyetinde Türkiye’nin fark yarattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Uzun vadede güven, konfor ve alışkanlıklar bu tür kararları daha çok şekillendiriyor.

Fethiye turizminin daha da canlanabilmesi için neler önerirsiniz?

Fethiye, doğal güzellikleri, iklimi ve kültürel zenginliğiyle Türkiye’nin en özel bölgelerinden biri. Ancak destinasyon pazarlaması anlamında hâlâ yeterli tanıtım gücüne sahip değil. Yat turizmi, doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü, gastronomi gibi farklı deneyim odaklarının çok daha organize şekilde uluslararası platformlarda tanıtılması gerekiyor. Ayrıca altyapı yatırımlarının artırılması ve çevre düzenlemeleri de bölgeyi ileri taşıyacak temel başlıklardan.

Tesisinizde sürdürülebilirlik adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Liberty Fabay’da doğaya saygılı, topluma duyarlı ve uzun vadeli fayda üreten bir otelcilik anlayışını benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için sadece bir çevre politikası değil, tüm iş yapış şeklimizin temeli. Enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu ve yerel tedarik önceliği gibi alanlarda aktif çalışmalar yürütüyoruz. Enerji-su tasarrufu, geri dönüşümlü ambalaj, yerel tedarik ve biyoçeşitlilik koruması gibi alanlarda etkili sürdürülebilirlik politikaları uyguluyoruz. Satın alma sürecinde düşük enerjili cihazları tercih ediyor; tedarikte yerel ürün kullanımıyla CO₂ salınımını azaltıyoruz. Su ayak izimizi izliyor; web tabanlı su verimliliği sistemlerini aktif şekilde uyguluyoruz. Atık yönetiminde “sıfır atık” yaklaşımına sahibiz.Geri dönüştürülebilir, FSC/MSC sertifikalı ya da organik ambalaj seçenekleri ön planda tutuyoruz. Biyolojik olarak kolay ayrışan malzemeler ve FSC belgeli tedarik süreçleri uyguluyoruz. Tedarikçi seçiminde çevre, kalite, iş sağlığı standartlarını öne alıyoruz. Yerel ve mevsimsel ürünleri tercih ediyor, gıda atığını azaltmak için sistemler kuruyoruz. Otelimizdeki yemek artıklarını kendi çiftliğimize göndererek israfın önlenmesini sağlıyoruz. 2026 itibarıyla organik atıklardan hayvan maması üretmeyi planlıyoruz.

Türkiye turizmine ve bölge turizmine ne gibi katkılarınız var?

Liberty Fabay olarak, otelcilik sektöründeki değişimlere uyum sağlayan, misafir ve çalışan memnuniyetini merkeze alan ve sürdürülebilirliği temel değer kabul eden yaklaşımımızla yolumuza devam ediyoruz. Fethiye’nin geleceğine inanıyor, bölgeyi bir turizm destinasyonunun ötesinde, yaşam kültürünün bir parçası olarak görüyoruz. Amacımız sadece konaklama değil; misafirin tüm duyu dünyasına hitap eden, bütüncül ve unutulmaz bir tatil deneyimi sunmak. Bu anlayışla, Türkiye’nin toplam turizm gelirini yukarı taşıyacak katma değeri yüksek segmentte yer aldığımızı düşünüyoruz. Misafir memnuniyeti, dijital altyapı, sürdürülebilirlik ve gastronomi gibi alanlarda da yatırım yaparak; Türkiye’nin küresel turizm markası olma yolculuğuna katkı sunmayı hedefliyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz.



