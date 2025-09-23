ALES 2025 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ALES 3 başvuru ücreti ne kadar?

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ALES/3 2025 başvurularını çevrimiçi olarak, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'nı kullanarak yapabilirler. Başvuru işlemleri, her iki platformda da T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecektir.

Sınav başvuru süresini kaçıran adaylar için 21 Ekim 2025 tarihinde geç başvuru imkânı sunulacak. Ancak, bu tarihte yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecektir. Bu nedenle adayların, ek ücret ödememek ve başvuru haklarını kaybetmemek için belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.