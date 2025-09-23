ALES 2025 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ALES 3 başvuru ücreti ne kadar?

Akademik kariyer yolculuğunda önemli bir basamak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın 2025 yılının üçüncü dönemi için takvim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu.
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ
Akademik kariyer hedefleyen adayların merakla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın 2025 yılının üçüncü dönemi için başvuru tarihleri, ÖSYM'nin resmi takvimine göre netleşti.
ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre, ALES/3 2025 başvuruları şu tarihler arasında alınacak:
Başlangıç: 7 Ekim 2025
Bitiş: 14 Ekim 2025
Adayların, başvuru süreçlerini kaçırmamak için bu tarihleri dikkatle takip etmesi ve başvuru işlemlerini zamanında tamamlaması büyük önem taşıyor.
ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, ALES/3 2025 başvurularını çevrimiçi olarak, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'nı kullanarak yapabilirler. Başvuru işlemleri, her iki platformda da T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecektir.
Sınav başvuru süresini kaçıran adaylar için 21 Ekim 2025 tarihinde geç başvuru imkânı sunulacak. Ancak, bu tarihte yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecektir. Bu nedenle adayların, ek ücret ödememek ve başvuru haklarını kaybetmemek için belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.
ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?
Akademik kariyer hedefleyen adayların girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın 2025 yılının üçüncü dönemi için sınav günü ve saat detayları açıklandı. Adayların sınav öncesinde bu bilgilere dikkat etmesi büyük önem taşıyor.
ALES/3 2025 sınavı, 23 Kasım 2025 Pazar günü, saat 10:15’te gerçekleştirilecektir. Sınav, Türkiye genelindeki çok sayıda sınav merkezinde eş zamanlı olarak başlayacak ve toplam 150 dakika sürecektir.
Adayların, sınav günü olası aksaklıkları önlemek adına en geç saat 10:00’a kadar sınav binalarına giriş yapmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra, hiçbir adayın sınav salonlarına alınmayacağı belirtilmiştir.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Akademik kariyer hedefleyen adayların girdiği ALES/3 2025 sınavının başvuru ücreti henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmadı. Adaylar, başvuru tarihlerinin başlamasıyla birlikte ücret bilgisinin de netleşmesini bekliyor.
ALES'e başvuru yapacak adaylar için en yakın referans, en son uygulanan ALES/2 sınavının ücretidir. ALES/2 2025 sınavı için adaylar, 850 TL başvuru ücreti ödemişti. Adaylar, bu miktarı göz önünde bulundurarak ALES/3 başvuru ücretinin de benzer bir seviyede olacağını tahmin ediyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.