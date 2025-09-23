KKTC turizmi büyümeyi sürdürüyor

Resmî verilere göre, 2024 yılında KKTC’ye gelen turist sayısı yaklaşık 1,8 milyon seviyesini aşmış durumda, bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18,6 artış anlamına geliyor. 2025 için resmi tahminler henüz tam netleşmiş olmasa da gelen işaretler, Kuzey Kıbrıs’ın bu yükseliş trendini sürdürmeye aday olduğunu gösteriyor. Sektör analizleri, ana pazarlarda artan farkındalık, dijital pazarlama atağı ve Türkiye ile Avrupa’daki fiyat farklarından kaynaklanan yönelim değişimleri sayesinde turist sayısında yine kayda değer bir artış beklendiğini ortaya koyuyor.

MİSAFİRLERİNİN YÜZDE 50’SİNİ TÜRKLER OLUŞTURUYOR

Kuzey Kıbrıs turizmindeki bu olumlu iklimde, adanın doğal ve kültürel değerlerinin sunduğu fırsatlarla birlikte Salamis Bay Conti Hotel, 2025 yaz sezonunu beklentilerin çok üzerinde bir başarıyla tamamlamış durumda. Yerli ve yabancı misafirlerden gelen yoğun talep; otelin tüm sezon boyunca %100 doluluk oranına ulaşması ile taçlanmış bulunuyor. Türkiye’den gelen misafirlerde, özellikle son iki yılda misafir sayısındaki dikkat çekici artışın otel için stratejik bir kazanım olduğunu söyleyen Salamis Bay Conti Hotel Genel Müdürü Süleyman Kansu, “2025 sezonunda otelde konaklayan misafirlerin yaklaşık %50’sini Türk misafirler oluşturdu” diyor.

Avrupa pazarında da özellikle Polonya ve Slovakya’dan gelen turistlerin ilgisinin bu sezon da güçlü bir şekilde devam ettiğine değinen Kansu, Almanya’da yaşayan Türklerin ilgisinde de gözle görülür bir artış kaydedildiğini söylüyor. Yabancı turistlerin Kuzey Kıbrıs’ı tercih etme sebeplerini değerlendiren Kansu, “Türkiye’deki fiyat artışları ve KKTC’nin dijital pazarlamada güçlenmesi, misafirlerimizin artışında önemli rol oynadı. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzellikleri, güvenli ve huzurlu yapısı da turistlerin ilgisinde etkili oldu” diye anlatıyor.

2026 SEZONUNA YENİ YATIRIMLARLA HAZIRLANIYOR

Yeni sezona daha güçlü girmek için CRM ve PMS sistemlerinde yatırımlar yapan Salamis Bay Conti Hotel, aynı zamanda personel eğitimleri ve renovasyon projeleriyle hizmet kalitesini artırıyor. Yeni outlet mekânlarıyla misafir deneyimini zenginleştiren otel, fiyat-performans dengesiyle beklentilerin üzerinde bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyor. Öte yandan 2026 sezonunda da ‘sürdürülebilir turizm’ yaklaşımını güçlendirmeyi amaçladıklarına da değinen Kansu, “Enerji verimliliği, su tüketiminin azaltılması, atık yönetimi, yerel üreticilerle iş birliği ve tek kullanımlık plastiklerin azaltılması bu politikanın temelini oluşturuyor” diye ekliyor.