Hizmet sağlayıcıların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) son kaydolma ve mevcut onaylarını yükleme tarihleri ertelendi. Uygulamayla firmaların reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postalarında tüketici onayının alınmasını amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolmaları ve ticari elektronik ileti onaylarını aktarmaları gereken son tarihin 1 Aralık olarak belirlendiği anımsatıldı.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük hayattaki olumsuz etkilerinin devam ettiği ve iş süreçlerinde bazı aksamalar yaşanmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: