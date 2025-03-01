YASED’in yeni başkanı Tolga Demirözü oldu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED’in 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na BASF Türk Genel Müdürü Tolga Demirözü seçildi.

Genel Kurul Toplantısı’na bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güçlü, dinamik ve istikrarla büyüyen ekonomisiyle dikkat çekici bir performans sergileyen Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi ve küresel rekabetçiliğine katkıda bulunan YASED’in, ülkemize değer katan firmaların temsilcisi olarak faaliyet gösterdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin iş ve yatırım ortamını geliştirmeyi hedefleyen YASED’in çatısı altında biraraya getirdiği iş insanlarının ‘Türkiye yatırım elçisi’ olarak hareket etmelerinden büyük bir memnuniyet duymaktayım. Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisimizle birlikte yürüttükleri ortak çalışmaların ülkemizin yatırım potansiyelini tanıtmada ve daha çok yatırımcı çekmede olumlu sonuçları olacağına yürekten inanıyorum. Coğrafyamızın parlayan yıldızı Türkiye’ye uluslararası yatırımların çekilmesi, küresel rekabet gücümüzün artırılması ve yatırımların önündeki engellerin kaldırılması yönünde faaliyet sürdüren YASED’e başarılar diliyorum. Bu şuurla ülkemizin parlak geleceği için inançla çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Genel kurulunuzun verimli geçmesini temenni ediyor, düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum.

‘YASED ÖNEMLİ BİR PAYDAŞ’

Genel Kurul Toplantısı’na bir video mesajıyla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da YASED’in ekonomi ve yatırım politikalarının önemli bir paydaşı olduğunu söyledi. Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

“YASED sadece sermaye girişiyle değil, aynı zamanda nitelikli istihdamın artırılmasında, teknoloji transferinde ve Türkiye’nin küresel değer zincirlerine entegrasyonunda önemli bir misyon üstlenmektedir. YOİKK çalışmaları başta olmak üzere politika süreçlerimize yaptıkları olumlu katkı sebebiyle YASED’e teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aralıksız bir şekilde uyguladığımız reform gündemiyle sizlerin farklı ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan canlı bir yatırım ortamı kurduk. Bankacılık ve finans sisteminin etkinleştirilmesinden vergi reformuna, AR-GE ve yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesinden cazip yatırım teşviklerine, sanayi altyapısından enerji, ulaştırma ve haberleşme altyapısına kadar birçok alanda devrim niteliğinde adımlar attık.

Tüm bunlar sonucunda ülkemiz bugün uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldi. Küresel ekonomideki zorluklara rağmen uluslararası doğrudan yatırımcılar için cazibesini koruyan Türkiye 2024 yılında 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekti. Son 21 yıla baktığımızda da UDY girişi 273,3 milyar dolara ulaştı ve ülkemizin küresel uluslararası doğrudan yatırımlar içindeki payı yüzde 1’e yaklaştı. 2028 yılında payımızı yüzde 1,5’a çıkarmayı düşünüyoruz.

Öte yandan 2003 yılında ülkemizde yalnızca 5600 uluslararası sermayeli firma var iken bugün 83 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası şirketlerin, ihracat, istihdam ve arge içindeki önemli payı hepinizin malum. Türkiye artık bu şirketlerin üretim faaliyetlerinin arge merkezleri, tasarım ekipleri, satın alma ofisleri, lojistik üsleri ve bölgesel yönetim merkezleriyle desteklendiği bir ekonomik merkeze dönüştü. Tabii bu dönüşümde en büyük payın YASED üyelerine ait olduğunu biliyor ve sizleri gönülden kutluyorum.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da konuşmasında Türkiye’nin, stratejik konumu, geniş serbest ticaret ağı, dinamik işgücü ve sağlam üretim altyapısıyla uluslararası yatırımcılar için cazibesini artırarak küresel yatırım, ticaret ve teknoloji alanlarında dünyanın bağlantı noktası haline geldiğini ifade etti. Polat, “2024 yılında, küresel zorluklara rağmen ülkemiz, 11,3 milyar ABD doları tutarında uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başarmış; küresel yatırımlar ortalama %8 azalırken, Türkiye’ye gelen yatırımlar yüzde 5,6 oranında artmıştır. Bu artışta, yatırım ortamının güçlendirilmesi, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odaklı destekler, genç ve nitelikli işgücümüz ve genişleyen uluslararası iş birlikleri önemli rol oynamaktadır” dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü de “Türkiye Yüzyılı’nda YASED’in ülkemizi nitelikli uluslararası yatırımlarla buluşturma misyonunu kararlılıkla sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Bizler kurumsal olarak YASED’i, değerli yöneticilerini ve üyelerini ülkemizin yatırım elçileri olarak görüyoruz. Bu misyonunuz ülkemizin katma değer ve teknoloji odaklı kalkınma sürecinde en önemli yapı taşlarından biridir” dedi. Türkiye’yi küresel düzeyde yeni teknoloji üretim merkezi yapma hedeflerinin de altını çizen Gönüllü, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında dijital teknolojiler, yarı iletkenler, yeşil enerji, ileri imalat, sağlık teknolojileri, haberleşme ve uzay gibi kritik teknoloji alanlarında 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık bir teknoloji yatırımının öngörüldüğünü ifade etti.

‘REKABET DAHA ÇETİN BİR HAL ALDI’

YASED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini iki yıldır yürüten Engin Aksoy da konuşmasında, geçtiğimiz iki yılda, küresel, bölgesel siyasi ve ekonomik gelişmelere dair belirsizliklerin her geçen gün daha da arttığını vurguladı. Uluslararası doğrudan yatırım çekme konusundaki rekabetin daha da çetin bir hal aldığını ifade eden Aksoy, konuşmasına şöyle devam etti: “Böyle bir küresel ortamda YASED olarak tüm çalışmalarımız, dünya trendleri ve uluslararası rekabeti artırıcı fonksiyonlar ile paralel olarak, dört ana tema merkezinde gerçekleşti; sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, küresel tedarik zincirlerine entegrasyon ve insan sermayesinin geliştirilmesi. Bu alanlarda güçlenerek Türkiye’yi yatırım yapılacak öncelikli ülke olarak öne çıkaracak reformların hayata geçirilmesinde uzmanlık bilgisine sahip bir iş dünyası sivil toplum kuruluşu olarak önemli katkılar sağladık. Bundan sonrası için de YASED ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine, katma değerli uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize çekilmesine yönelik çalışmalara, üyelerimiz ve paydaşlarımızın değerli katkıları ile birlikte, devam edecek. Yeni başkanımız ve yönetim kurulumuza başarılar diliyorum.”

‘YATIRIM VE TİCARET BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM GEÇİRİYOR’

Seçimin ardından bir konuşma yapan YASED Yeni Başkanı Tolga Demirözü, dünyada yatırım ve ticaretin büyük bir dönüşüm geçirdiği, rekabetin her geçen gün arttığı bir dönemde, YASED başkanlığı görevini üstlenmenin, sadece bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Tolga Demirözü, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde her zaman olduğu gibi en büyük desteği, her biri sektörlerinin dünya liderleri arasında yer alan değerli üyelerimizin küresel bilgi ve tecrübelerinin sağlayacağından hiç şüphem yok. Üyelerimizin 2 binden fazla kıymetli yöneticisi ve alanlarında uzman çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirdiği çalışmaları, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine ve Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar nezdinde bir cazibe merkezi olması hedefine önemli katkı verecek. YASED olarak önümüzdeki dönemde de küresel düzeydeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin getirdiği her türlü fırsattan en üst düzeyde yararlanabilmek için rekabet gücümüzü artıracak en iyi uygulama örneklerinin ülkemize adaptasyonu ve yaygınlaştırılması başta olmak üzere bu uygulamaların hayata geçmesine imkân verecek düzenleyici çerçevenin en yenilikçi anlayışla geliştirilmesi konusunda da çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin; üretim, hizmet, ticaret, yatırım ve istihdam konularında bölgesel bir hub olarak konumlanması konularına odaklanacak, politika yapıcılara ve karar alıcılara en nitelikli çalışmaları, analizleri ve değerlendirmeleri sunmaya devam edeceğiz.”

Demirözü, yeni dönemde de tüm paydaşlarıyla yakın iletişim ve iş birliği içinde çalışacaklarını, YASED’in uluslararası doğrudan yatırımlar konusunda bir referans kuruluş olarak imajını güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.