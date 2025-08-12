Yatırım projelerine başvuruda yeni şartlar açıklandı

Bakanlığın, "Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuruda bulunulacak projelere ilişkin Bakanlık tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye ilişkin esasları düzenliyor.

Buna göre, finansman başvurusunda bulunulan yatırım projeleri için teknik komite tarafından yapılan değerlendirme sonucuna ilişkin "Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Puanı Bildirim Belgesi" (TSP belgesi) düzenlenecek.

Bankalardan önce Bakanlık değerlendirmesini almak üzere yapılacak başvurular, uygun teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Stratejik Öncelikli Ürün veya Teknoloji Alanları listeleri kapsamında bir ürünün üretilmesine ya da teknoloji alanında geliştirme faaliyetlerine, bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine veya üretim sürecinde bu teknolojilerin yoğun şekilde kullanılmasına dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeler için başvuru alınacak.

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamındaki desteklerden yararlanma imkanı bulunmayan yatırımcılar da ilgili projeye yönelik halihazırda düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesi olmadan bu kapsamda başvuru yapabilecek.

Teknik komite tarafından uygun görülmesi halinde, proje sahibinin yatırım konusu nihai ürün veya ara girdilere yönelik stratejik stoklara yapacağı yatırım tutarı da TSP proje büyüklüğünün belirlenmesi aşamasında hesaplamaya dahil edilebilecek.

Bakanlık tarafından oluşturulan TSP belgesi, yatırımcıların başvurduğu programdan finansman hakkına sahip olduğu sonucunu doğurmayacak.

Yatırımcı, TSP belgesinin güncellenmesine yönelik en fazla iki revizyon talebinde bulunabilecek.

Revizyon talepleri, yatırımcının talebine esas teşkil eden gerekçeleri ve şayet varsa projesine bağlı teşvik belgesinin nihai hali dikkate alınarak değerlendirilecek.