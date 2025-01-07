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Yavru goril için Ticaret Bakanlığı'ndan da isim önerisi var

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim arandığını duyurmuştu. Bir isim önerisi de Ticaret Bakanlığı'ndan var.

07 Ocak 2025 | 22:21
Son Güncellenme: 07 Ocak 2025 | 22:27
Yavru goril için Ticaret Bakanlığı'ndan da isim önerisi var

Tarım ve Orman Bakanlığı önceki gün; bir süre önce İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim arandığını duyurmuştu. Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN ÖNERİSİ: KİM

Bu paylaşıma Ticaret Bakanlığı'ndan da bir yanıt geldi. Öneri şöyle: "İsim hakkında payımız olduğunu düşündüğümüz için, Kaçak İstihbarat Müdürlüğümüzün kısa adı KİM bizim önerimizdir… ✍🏻😌"

AİLE BAKANLIĞI'NIN ÖNERİSİ: UMUT

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun konuya ilişkin mektubunu paylaştı. Paylaşımda, "Sevimli yavruya bizim de bir isim önerimiz var. Umut. Koruyucu aile bakımındaki bir evladımız diyor ki; 'Bence ismi Umut olsun. Ben de koruyucu ailemin yanında sevgiyle büyüyerek her yeni günün umut getirdiğini düşünüyorum. Her canlının sıcak ve sevgi dolu bir yuvada büyümesi dileğiyle'" ifadelerine yer verildi.

BİR HAFTA İÇİNDE BELLİ OLACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İstanbul Havalimanı'nda kargo kutusunda bulunan ve Bakanlık tarafından gözetim altına alınan yavru goril için 20 binin üzerine isim önerisi geldi. En çok önerilen isimler 1 hafta içinde oylamaya sunulacak, en çok oyu alan öneri yavru gorilin adı olacak.


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