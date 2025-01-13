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Yeni evlenecek gençlere: 81 ilde faizsiz kredi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz" dedi.

13 Ocak 2025 | 15:46
Yeni evlenecek gençlere: 81 ilde faizsiz kredi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital platformlarda yer bulan yayınlar pek çok içerik kültür erozyonuna sebep oluyor. Bilinçli servis edilen içerikler LGBT'nin alan kazanmasına yol açıyor" diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"LGBT'nin 'koçbaşı' olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir.

Bireyi, aileyi, toplumu ifsat eden cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin Türkiye'nin tavrı bellidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsi fikrim 'nüfus planlaması' kisvesi altında yürütülen çalışmaların art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın, bu konuda bizi teyit edeceği kanaatindeyim" dedi.

EVLENEDCEKLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz.

Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz.

Dünyaevine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.

Aile kurmayı teşvik edecek, maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız."

ANNELERE ÇOCUK YARDIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz" şeklinde ifade etti.

Erdoğan, "Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız" diye konuştu. AA

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