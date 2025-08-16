Yeni haftada piyasalarda neler takip edilecek?

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikasının küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ekonomi otoritelerinin odağında olmaya devam ederken, tarifelerin etkilerine yönelik sinyallerin arandığı makroekonomik veriler yakından izlenmeye devam ediyor.

Gelecek hafta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu da yatırımcıların odağında bulunurken, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin Bankanın faiz indirim süreci ve piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda

18 Ağustos ile başlayacak haftada salı konut başlangıçları, inşaat izinleri, çarşamba Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, perşembe haftalık işsizlik maaşları, imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ikinci el konut satışları takip edilecek.

Perşembe günü ayrıca Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu başlarken, cuma günü Fed Başkanı Powell'ın sempozyumda yapacağı konuşma yatırımcıların odağına bulunuyor.

Çarşamba günü Euro Bölgesi tüketici enflasyonu var

Gelecek haftanın veri takviminde pazartesi Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, çarşamba İngiltere ve Euro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu, Almanya'da üretici enflasyonu, perşembe bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, cuma Almanya'da büyüme verileri yer alıyor.

Japonya'da da enflasyon haftası

Gelecek hafta çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi, çekirdek makine siparişleri ve Çin'de kredi faiz oranları, cuma Japonya'da enflasyon verileri izlenecek.

Yurt içinde hangi veriler izlenecek?

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi konut fiyat endeksi, salı işsizlik oranı, uluslararası yatırım pozisyonu, perşembe tüketici güven endeksi, cuma finansal hizmetler güven endeksi verileri takip edilecek.