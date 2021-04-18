Yeni koronavirüs haritası açıklandı… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 920,57, Ankara’da 534,14, İzmir’de 351,97 oldu.

3-10 Nisan’da bu rakamlar İstanbul’da 804,97, Ankara’da 419,06, İzmir’de 304,07 olmuştu.

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

BAKAN KOCA: KISITLAMALAR ARTIŞ HIZINI DÜŞÜRMEYE BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter mesajında “İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım” dedi.

İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım. pic.twitter.com/AhqWBTmVd0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2021

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) 10 – 16 Nisan 2021