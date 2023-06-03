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  • İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın biyografisi

İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığına İbrahim Yumaklı getirildi. Peki, İbrahim Yumaklı kimdir? İşte Yumaklı'nın biyografisi...

03 Haziran 2023 | 23:00
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İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın biyografisi

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu. İbrahim Yumaklı 2022'den bu yana Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı idi... 

İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR? NERELİ?

Peki, İbrahim Yumaklı kimdir? AA'nın geçtiği habere göre İbrahim Yumaklı'nın biyografisi şöyle:

  • İbrahim Yumaklı, 1969'da Kastamonu'da dünyaya geldi. Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Yumaklı, iş hayatına 1993'te Marshall Boya AŞ'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başladı.
  • Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya AŞ ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı. 2011'de Al Jazeera Türkiye'de çalışmaya başlayan Yumaklı, 2012-2015 yıllarında grubun sahip olduğu TV kanalını yönetti. Yumaklı, Ocak- Ekim 2016 döneminde Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev aldı.
  • Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapan Yumaklı, 7 Nisan 2022'den bu yana Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı idi.
  • İngilizce bilen Yumaklı, evli ve iki çocuk babası.
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