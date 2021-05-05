Zen Pırlanta, 80 milyon TL yatırımla yeni bir pırlanta tasarım ve üretim merkezi açmaya hazırlanıyor. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, merkez tam kapasite çalıştığında 2 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacaklarını söylüyor.

Mücevher sektörünün önemli oyuncularından Zen Pırlanta, pandeminin olumsuz koşullarına rağmen 80 milyon TL yatırımla yeni bir pırlanta üretim ve tasarım merkezi kurmaya hazırlanıyor.

İstanbul’da Kuyumcukent’in yanına kurulan tesis tam kapasite çalıştığında Zen Pırlanta’nın aylık 40 bin adet olan üretimi 200 bine çıkacak. 13 bin 500 metrekareyle dünyanın en büyükleri arasında yer alacak olan tesisin 2022’de bitmesi planlanıyor.

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “Türkiye tasarım ve üretim gücüyle tüm dünyanın pırlanta üretim merkezi olabilir. Hem tasarım hem de üretim yeteneklerimizle üretimde liderliği Çin’in elinden alabiliriz.

Bu iş için kapasitemiz çok fazla” diyor. Pandemi nedeniyle yavaşlasa da tesisi en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Güzeliş, tam kapasite çalıştığında 400 olan istihdam sayısını 2 bine çıkaracaklarını belirtiyor.

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