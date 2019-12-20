Yerli oto görücüye çıkıyor: Bakan fotoğrafını paylaştı, Cumhurbaşkanı tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin görücüye çıkacağı tarihi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin 27 Aralık’ta görücüye çıkacağını açıkladı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin görücüye çıkacağı tarihi açıkladığı dakikalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, yerli otomobillerin üzeri örtülü fotoğraflarını paylaştı.
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