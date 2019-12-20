  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • Yerli oto görücüye çıkıyor: Bakan fotoğrafını paylaştı, Cumhurbaşkanı tarih verdi

Yerli oto görücüye çıkıyor: Bakan fotoğrafını paylaştı, Cumhurbaşkanı tarih verdi

Aralık 20, 2019 0 Yorum 461 Okunma
Yerli oto görücüye çıkıyor: Bakan fotoğrafını paylaştı, Cumhurbaşkanı tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin görücüye çıkacağı tarihi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin 27 Aralık’ta görücüye çıkacağını açıkladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin görücüye çıkacağı tarihi açıkladığı dakikalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, yerli otomobillerin üzeri örtülü fotoğraflarını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

YERLİ ARAÇ KAMPANYASI OTOMOTİVİ NASIL ETKİLER?



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap