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  • Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 30 zam geldi... İşte yeni fiyatlar

Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 30 zam geldi... İşte yeni fiyatlar

TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) biletlerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 30'luk bir zam yaptığını açıkladı. İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 248 TL'den 323 TL'ye yükseldi

03 Temmuz 2023 | 17:06
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Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 30 zam geldi... İşte yeni fiyatlar

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yayınladığı yeni tarifeye göre yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatında güncellemeye gidildi. Yılbaşında yapılan yüzde 15'lik zammın ardından YHT bilet fiyatlarında bu yıl ikinci bir zam yapıldı.

Yeni fiyatlar belli oldu 

Yaklaşık yüzde 30'luk bu zammın ardından 248 TL olan İstanbul Ankara bilet fiyatı 323 TL'ye yükseldi. Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 141 TL’den 184 TL’ye, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 110 TL’den 136 TL’ye, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 161 TL'den 210 TL'ye, Ankara-Konya biletleri ise 112 TL'den 146 TL’ye çıktı. Ankara-Sivas ise 312 TL’ye yükseldi.

TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı. TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 17 zam yapmıştı. YHT biletlerine (ekonomi), 2018 yılından bu yana (son zam hariç) yapılan kümülatif zam oranı yüzde 300’ü aştı.

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