Yüksek IQ’lu yatırımcıların sık yaptığı büyük hata

CNBC'nin haberine göre Housel, "Önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl piyasa ortalamasını yakalamak, uzun vadede üstün performans getirir" ifadelerini kullandı.

Housel sözlerine şöyle devam etti:

"Yatırım dünyasındaki birçok kişi, özellikle yüksek IQ'lu zeki insanlar, 'Bunu olabildiğince karmaşık hale getirmeye çalışalım' der ve öyle de yaparlar. Ancak ne kadar karmaşık hale getirirseniz, muhtemelen o kadar kötü sonuçlar alırsınız."

ABD'de sertifikalı bir finansal planlamacı olan Ben Smith de aktif fon yöneticilerinin çoğunluğunun piyasa endekslerinin performansını sürekli geçmekte zorlandığını belirtti. Smith, en yüksek getiriyi kovalamanın yerine düşük maliyetli endeks fonlarında tutarlı kalmanın uzun vadede daha verimli olduğunu söyledi.

Morningstar verilerine göre, 2015-2024 yılları arasında aktif olarak yönetilen yatırım fonlarının sadece yüzde 7’si pasif fonları geride bırakabildi.

Berkshire Hathaway Başkanı Warren Buffett ise uzun yıllardır pasif yatırım stratejisini destekliyor. 1993’te yazdığı mektupta, düzenli olarak endeks fonlarına yatırım yapanların profesyonel yatırımcıların çoğunu geçebileceğini belirtmişti.

Smith, endeks fonlarının piyasanın genel yükseliş trendinden yararlanırken, tek bir yatırımın değer kaybının portföyü olumsuz etkileme riskini azalttığını söyledi.

Uzmanlar, yatırım stratejisi değiştirilmeden önce finansal danışmanlarla görüşülmesini öneriyor.