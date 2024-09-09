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Yunanistan da 'aşırı turizm' akımına uydu: Turistlerden ek ücret alınacak 2 ada

Yunanistan aşırı turizmle mücadele için önlemler açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Yunanistan'ın aşırı turizmi önlemek amacıyla yaz sezonunun en yoğun olduğu dönemde Santorini ve Mikonos adalarına gelen yolcu gemisi ziyaretçilerine 20 euroluk bir vergi uygulanacağını açıkladı.

09 Eylül 2024 | 13:09
Son Güncellenme: 09 Eylül 2024 | 13:10
Yunanistan da 'aşırı turizm' akımına uydu: Turistlerden ek ücret alınacak 2 ada

Bir Avrupa ülkesi daha aşırı turizmle mücadele için önlem aldığını duyurdu. Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, pazar günü yaptığı açıklamada aşırı turizmin sadece birkaç destinasyonda sorun olduğunu açıkladı.

Miçotakis, “Yunanistan'ın yapısal bir aşırı turizm sorunu yok... Bazı destinasyonlarda yılın belirli haftalarında ya da aylarında önemli sorunlar yaşanıyor ve bu sorunlarla başa çıkmamız gerekiyor. Kruvaziyer taşımacılığı Santorini ve Mikonos'u zorluyor ve bu nedenle müdahalelerde bulunuyoruz” dedi. Miçotakis, yaz sezonunun yoğun olduğu dönemde bu iki adaya gelen kruvaziyer gemilerine 20 euroluk bir vergi getirmeyi planladığını söyledi.

Yunanistan'ın turizm gelirleri 2023 yılında yaklaşık 31 milyon turistin gelmesiyle yaklaşık 20 milyar euro olarak gerçekleşti.

Santorini'de protestocular, Venedik ve Barselona gibi Avrupa'nın diğer popüler tatil merkezlerinde olduğu gibi turizmin kısıtlanması çağrısında bulundu.

Miçotakis,, kruvaziyer gemi taşımacılığı vergisinden elde edilen gelirlerin bir kısmının altyapıya yatırım yapılmak üzere yerel topluluklara iade edileceğini söyledi.


Hükümetin aynı zamanda belirli destinasyonlara aynı anda gelen kruvaziyer gemilerinin sayısını düzenlemeyi planladığını belirten Miçotakis, çevreyi korumak ve su sıkıntısıyla mücadele etmek için adalara da kurallar getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kısa dönemli kiralamalara uygulanan vergiyi artırılacak 

Miçotakis, cumartesi günü yaptığı açıklamada Yunanistan'ın ayrıca kısa dönemli kiralamalara uygulanan vergiyi arttırmak ve Atina'nın merkezinde bu tür kiralamalara yeni ruhsat verilmesini yasaklayarak daimi ikamet edenlere yönelik konut stokunu arttırmak istediğini söyledi.

 

 

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