Yurt dışı yerleşikler hissede alım yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Ağustos haftasında net 135,5 milyon dolarlık hisse senedi, 8,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 61,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Temmuz haftasında 32 milyar 916,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Ağustos haftasında 33 milyar 267 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 309,4 milyon dolardan 14 milyar 284,2 milyon dolara geriledi. ÖST stokları ise 778,5 milyon dolardan 836,9 milyon dolara yükseldi. AA