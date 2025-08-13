ARA
DOLAR
40,74
0,04%
DOLAR
EURO
47,70
0,32%
EURO
GRAM ALTIN
4394,49
0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10944,87
-0,09%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Zeytin'in yeni adresi belli oldu

İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak koruma altına alınan Zeytin ismindeki yavru goril, Nijerya'ya gönderilecek.

13 Ağustos 2025 | 14:21
Zeytin'in yeni adresi belli oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), İstanbul Havalimanı'nda 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)' belgesi olmadan taşınmak istenen yavru gorille ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Açıklamada gorilin ilk andan itibaren veteriner hekimler ve uzman bakıcılar eşliğinde özenle korunduğu belirtilerek, "Nesli tehlike altında olan bu özel canlının uluslararası sözleşmelerle (CITES) koruma altında olduğunu biliyorduk. Vatandaşlarımızın da desteğiyle ismini ‘Zeytin' koyduk. O artık sadece bir hayvan değil; doğaya, masumiyete ve yaşama olan saygımızın simgesi" ifadelerine yer verildi.

CITES Sekretaryası ve ilgili kurumlarla yürütülen sürecin ardından Zeytin'in yalnızca rehabilitasyon merkezinde bakılması şartıyla Nijerya'ya iade işlemlerinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, Zeytin'in iade sürecinde hayvan refahı merkeze alınarak yasadışı ticarete karşı güvence, uygun iklim şartları ve stresin en aza indirilmesi kriterlerinin dikkate alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Onu sevgiyle büyüttük, şimdi doğaya bir umut olarak geri dönüyor. Tüm süreci şeffaflıkla yürüterek, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Zeytin, Türk Hava Yolları (THY) ile Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarına uygun şekilde güvenli bir yolculukla doğal yaşamına daha yakın olacağı Nijerya'daki rehabilitasyon merkezine uğurlanacak. İHA


Etiketler
video-haber
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod: