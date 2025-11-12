Zorunlu kış lastiği uygulaması için son gün yaklaşıyor

Trafik güvenliği için kritik öneme sahip olan zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başlıyor. Uygulamanın 15 Nisan 2026 tarihine kadar sürmesi planlanıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının önceki senelerden farklı olarak bu yıl 15 gün önce başlayacağı açıklanmıştı. Uygulama, daha önceki yıllarda 1 Aralık tarihinde başlayıp, devam eden senenin 1 Nisan tarihine kadar sürüyordu.

Olumsuz hava koşulları ve trafik güvenliğinin artırılması sebebiyle tarihin öne çekildiği kaydedilmişti.

Uygulama, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olacak. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ettiklerini ifade etmişti.

Kış lastiği takmak neden önemli?

Kış lastiği, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü durumlarda yol tutuşunu artırmak için özel bileşimle üretilen ve sırt yüzeyinde özel desenler bulunan lastikler olarak tanımlanıyor.

Kış lastiğinin sadece kar yağışının olduğu zamanlarda değil, 7 derecenin altındaki tüm hava şartlarında yol tutuşunu artırarak kazaları önlediği biliniyor.

Ancak uzmanlar kış lastiği taktırırken bazı kurallara dikkat etmek gerektiğinin altını çiziyor. Uzun süre bekletilen lastikler özelliğini yitirebileceği için lastik alırken üretim tarihine bakmak hayati önem taşıyor.

Valilikler uygulama süresini uzatabilir

İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı, ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valilikler tarafından belirleniyor. Ayrıca, valiliklerin söz konusu süreyi öncesinde ve sonrasında birer ay uzatma yetkisi de bulunuyor.

Para cezası uygulanacak

Öte yandan, yapılan denetimlerde kış lastiği uygulamasına geçiş yapmayanlara bu yıl 5 bin 856 lira idari para cezası kesileceği de açıklanmıştı.

Kış lastiği fiyatları

Yeni kış lastiği fiyatları ebatlara göre değişiyor. 13 ve 14 inç jantların fiyatları 2 bin lira başlayıp, markaya göre 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Büyük inçli tek bir lastik fiyatı da 15 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Lastik sökme ve takma işleminin ücreti, 16 inç ve altı jantlarda ortalama 1000 lira, 17 inç ve üzeri jantlarda ise 1200 ila 1500 lira arasında değişiyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti seviyesinde belirleniyor.