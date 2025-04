45’inci yılında cirosu 3 milyar dolara ulaştı

Temelleri 1980 yılında girişimci iş insanı Emin Hitay tarafından atılan Hitay Holding, 45 yaşına girdi. Bünyesinde Teknoser, Exim, Bilyoner, AltiliGanyan.com gibi şirketleri barındıran ve son dönemde Endonezya’da büyük ölçekli jeotermal enerji yatırımları hayata geçiren Hitay Holding, Türkiye’nin önde gelen yenilikçi yatırım grupları arasında yer alıyor.

Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, "Yarım asra yaklaşan yolculuğumuz her adımda girişimcilik ruhu ve yenilikçi düşünceyle şekillendi. Bu süre içinde en büyük gurur kaynağımız ise Türkiye ekonomisine ve istihdamına sağladığımız katkı oldu. Geçtiğimiz sene 1000’den fazla çalışanıyla Hitay Holding ve grup şirketlerinin cirosu 3 milyar dolara ulaştı. Bu başarılı rakamın 2.9 milyar doları %50 ortaklığımızın bulunduğu Bilyoner’e, gerisi ise Teknoser ve Exim'e ait." dedi.

‘TÜRKİYE’YE İLKLERİ GETİREN ŞİRKETLER’

Hitay Holding’in uzun yıllardır teknoloji odaklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini söyleyen Hitay, “İlk işim teknolojiyle ilgili değildi, ama girişimci ruhum hep vardı. Türkiye’yi barkod teknolojisiyle tanıştıran Exim’i kurduğumuzda, teknolojinin iş dünyasında nasıl dönüştürücü bir güce sahip olduğunu fark ettim.” diye konuştu. Sonrasında Teknoser ile teknoloji hizmetleri ve sistem entegrasyonu, Bilyoner ve AltiliGanyan.com ile online şans oyunları, Endonezya’daki jeotermal yatırımlarla enerji sektörüne girdiklerini anlatan Hitay, şunları söyledi:

“Bu girişimlerin en önemli özelliği ve ortak yanı, Türkiye’ye hep yenilik ve ilkleri getiren işler olması. Yenilikçiliği bir şirket kültürü haline getirmiş olmamız, başarımızın altında yatan en önemli faktörler arasında yer alıyor. Ama tabii, iş hayatında hiçbir başarı tek başına olmaz. Doğru insanlarla çalışmak ve doğru ekibi kurmak, onların motivasyonu ve enerjisi başarıyı beraberinde getiriyor. Bizim için de öyle oldu. Bugün Hitay Holding olarak 45’inci yaşımıza girmiş olmak büyük bir gurur. Bu vesileyle, geçmişten bugüne kadar Hitay Holding’de emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

2025’TE CİRODA YÜZDE 40 ARTIŞ HEDEFİ

Hitay Holding’in 2025 yılında yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Emin Hitay, “Sağlam planlar ve kararlı adımlarla 50’nci yılımıza hazırlanıyoruz. 2025 yılında teknoloji hizmetleri, sistem entegrasyonu, güvenlik teknolojileri, online spor şans oyunları ve enerji sektörlerinde büyümeye devam edeceğiz. Dünyadaki konjonktürel durumu göz önüne alarak, tüm sektörlerde önceki yıllara oranla daha düşük bir büyüme hızı bekliyor olsak da bizim 2025’te ciromuzu yüzde 40 artırma hedefimiz var.” açıklamasında bulundu. Önümüzdeki dönemde Hitay Holding’in özellikle jeotermal enerji sektöründeki konumunu güçlendirecek önemli adımlar atacaklarını kaydeden Hitay, “Bu yıl, Endonezya’daki faaliyetlerimizi hızlandıracak ve 3 yıl içinde üretime geçmemizi sağlayacak yatırımlara öncelik vereceğiz.” dedi. Hitay, şöyle devam etti:

JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİMİNDE 1.000 MW’A ULAŞMA PLANI

“Endonezya ile İstanbul Fahri Konsolosu olmamla birlikte başlayan yakın ilişkilerim, jeotermal enerji projelerimizle devam ediyor. Java ve Sumatra Adaları’nda toplam 7 sahada jeotermal lisansımız var. Bölgedeki yatırımlarımız 50 milyon doları aşmış durumda ve enerji dönüşümünün hız kazandığı bu dönemde, jeotermal alanındaki çalışmalarımızı daha da büyütmeyi planlıyoruz. Hâlihazırda ülkedeki jeotermal enerji üretimi 2.500 MW’ı aşmış durumda ve büyümeye devam ediyor. Bizim hedefimiz ise 1.000 MW enerji kapasitesine ulaşarak jeotermalde küresel ölçekte daha güçlü bir konuma gelmek.”

BİLYONER’İN YAPAY ZEKÂ YAZAR AİLESI GENİŞLİYOR

Türkiye’nin ilk online şans oyunları platformu olarak 22 yıldır faaliyet gösteren Bilyoner’in şu anda pazarın en köklü şirketi olduğunu vurgulayan Hitay, “2024 yılında Hitay Holding’in 3 milyar dolarlık cirosunun 2,9 milyar dolarını tek başına gerçekleştiren Bilyoner, online şans oyunları pazarında yüzde 17’lik bir paya sahip. Bilyoner’de yarı yarıya ortaklığımız bulunuyor. Gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden Bilyoner, bugün 5 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Ancak biz hiçbir zaman “bu başarı bize yeter” demedik. Bilyoner’in DNA’sında her zaman bir adım önde olmak, sektöre yön vermek ve yenilikleri hayata geçirmek var. Bu vizyon doğrultusunda, 2023 yılında %76’ya varan doğru tahmin oranına sahip Türkiye’nin ilk Yapay Zekâ Tabanlı Bahis Yazarı Bahista’yı kullanıcılarımızla buluşturarak sektöre yeni bir soluk kazandırdık. Futbol odaklı Bahista’nın ardından, Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague üzerine analizler sunan Bahisandra da Bilyoner Yapay Zekâ ailesine katıldı. 2025 yılında ise yapay zekâ ailesinin yeni üyesi Profesör Bahista ile bu alandaki iddiamızı daha da ileri taşıdık.” dedi.

Şans oyunları sektöründe önemli başarılara imza atan Hitay Holding’in, bu alandaki tecrübesini şimdi de at yarışı dünyasına taşıdığını aktaran. Emin Hitay, “AltiliGanyan.com ile at yarışlarına yepyeni bir heyecan ve eğlence anlayışı getirdik. Platformumuz, her geçen gün sektördeki yerini daha da sağlamlaştırıyor.” dedi.

EXİM ROTASINI ASYA VE AFRİKA’YA ÇEVİRDİ

Hitay Holding ailesinin ilk üyesi ve ‘Türkiye’yi barkod teknolojisi ile tanıştıran ilk marka’ olarak tanınan Exim’in ise Türkiye’deki perakende sektörünün değişim ve dönüşümünde çok önemli bir rol oynadığını dile getiren Hitay, şöyle devam etti:

“37 yaşındaki Exim, yıllar içinde bambaşka bir alana evrilerek güvenlik çözümleri ve yenilikçi teknolojiler alanında öncü konuma geldi. Yurtiçinde ve uluslararası pazarlarda önemli başarılara imza attık. Global pazarda ilk 3’e yükseldik, 60’tan fazla ülkeye ürün ve hizmet sunuyoruz. Exim’in dokunduğu pasaport ve kimlik kartlarının sayısı bugüne kadar 1 milyarı aştı. Hâlihazırda Avrupa ülkelerinde birçok önemli projede yer alıyoruz. Bununla birlikte yeni gelişmekte olan, özellikle büyük nüfuslu ülkelerin projeleri için yeni adımlar atmaya başladık. Rotamızı ciddi bir potansiyel gördüğümüz Asya ve Afrika kıtalarına çevirdik.”

TEKNOSER SON 3 YILDA ART ARDA ORTALAMA YÜZDE 70 BÜYÜDÜ

Bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının önde gelen sistem entegrasyon ve teknoloji hizmetleri markası Teknoser’in ise son 3 yılda art arda ortalama yüzde 70 büyüme sağladığına dikkat çeken Emin Hitay, 2025 yılında benzer bir büyüme oranı hedeflediklerini açıkladı. Şirketin bilgi teknolojileri alanında yönetilebilir hizmetler, POS, üretici garanti ve teknik servis hizmetlerini kapsayan teknoloji hizmetleri sunduğunu ve lider pek çok şirketin değişim ve dönüşümünde önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Hitay, “1998 yılında kurduğumuz Teknoser, işletmelerin teknolojik altyapılarının verimli bir şekilde çalışmasını ve ticari operasyonlarının sürekliliğini sağlıyor. Türkiye genelinde yaygın 76 hizmet noktası ve 750’den fazla çalışanıyla geniş bir hizmet ağı var, özel sektörün ve kamu kurumlarının BT altyapılarına etkin çözümler sağlıyor, dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyor.” diye konuştu.