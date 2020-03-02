Akfen’den ihraç - Ekonomist

Akfen’den ihraç
Akfen Holding’in yurtiçindeki kurumsal yatırımcıların yanı sıra nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik çıktığı 100 milyon TL’lik tahvil ihracı gelen taleple 150 milyon TL’lik satışla tamamlandı.
Akfen Holding, 2010’dan bu yana hayata geçirdiği 10’uncu tahvil ihracıyla toplam 1,58 milyar TL satışa ulaştı.
Akfen Holding’in 600 milyon TL’lik ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında, iki yıl vadeli, ilk kupon için yüzde 13,00 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için BİST TRLEF Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranındaki tahvil ihracı OYAK Yatırım aracılığıyla gerçekleştirildi.
Akfen Holding Finanstan Sorumlu GMY (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde, tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanı sıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefledik” dedi.
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