İleri teknolojiye yatırımımız sürecek
Denizlili elektrolitik bakır tel üreticisi Erbakır, bu yılki Anadolu 500 araştırmasında 5,5 milyar TL’lik cirosuyla üçüncülüğe oturdu.
İleri teknolojiye yatırımlarının süreceğini belirten Erbakır Genel Müdürü Macit Taşkın, “Bu yıl 5,7 milyar TL ciro hedefliyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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