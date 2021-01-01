Eren Holding, üretimde yeni alanlara yatırım yapmayı planlıyor. Grubun üretimde odak noktasının Türkiye olduğunu aktaran Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, stratejik ürünlere yatırımla ithalatın önünü kesmek istediklerini söylüyor.

Türkiye’nin en büyük enerji yatırımcısı olmasının yanı sıra ambalaj, çimento, kağıt ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren 2,6 milyar dolar cirolu Eren Holding, pandemiyle birlikte yeni yatırımlara odaklandı.

Bu zorlu süreçte grubun üretimde odak noktasının Türkiye olduğunu aktaran Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, önümüzdeki süreçte dış ticaret açığının kapanmasına katkı yapacak alanlara odaklanacaklarını söylüyor.

Üretimde ithalatın önünü kesecek bazı stratejik ara malların Türkiye’de üretimine girmek istediklerini ifade eden Ahmet Eren, 2021 yılı öngörüsü ve hedeflerini anlattı.

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