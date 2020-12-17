Anadolu 500’de en çok şirketle yer alan holding sıralaması bu yıl da değişmedi. Sanko Holding, 10 şirketle yine ilk sırada yer almayı başardı.

Erciyes Anadolu Holding dokuz şirketle ikinci, Kipaş ise yedi şirketiyle Anadolu’nun üçüncü dev grubu oldu. Anadolu 500 listemizde yer alan şirketlerin bağlı bulundukları holdinglerde bu yıl da sıralama değişmedi.

Gaziantep’ten yola çıkarak dünyanın denimde en önemli üreticileri arasına giren ve Anadolu’da sanayileşmenin öncü gruplarından biri olan Sanko Holding, listemizin ilk sırasında yer aldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için: Dergiburda