Son beş yılda 38 milyar TL’lik yatırım
2019’un ilk yarısında dünyada ve ülkemizde yaşanan dalgalı piyasa koşullarına rağmen çalışmalarımızı özveriyle sürdürdük. Disiplinli yönetim anlayışımız, dengeli portföy yapımız, güçlü bilançomuz, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizin de katkısıyla yurtiçindeki güçlü konumumuzu koruduk.
Yılın ilk altı aylık döneminde konsolide bazda toplam 75 milyar TL gelir elde ettik. Ana ortaklık payı net dönem kârımız ise 2,2 milyar TL oldu.
İhracatımız sayesinde ülkemize döviz kazandırırken, yatırımlarımıza kesintisiz devam ettik. İlk yarıda gerçekleştirdiğimiz 4,2 milyar
TL’lik kombine yatırımla son beş yıldaki toplam yatırımlarımız ise 38 milyar TL’ye ulaştı.
Çalışmalarımızın finansal sonuçlarımıza olan pozitif katkısından ötürü memnuniyet duyuyoruz. Uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız ile küresel rekabetçiliğimizi arttırıyoruz.
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