İnci Holding’in yeni girişimlere yatırım yapmak amacıyla iki yıl önce kurduğu Vinci Girişim Sermayesi, bu yıl üç girişime daha omuz vermeyi hedefliyor.

Şu ana kadar dört girişime yatırım yapan Vinci, Türkiye, Almanya ve İngiltere odaklı ilerliyor.

Şirket, bu üç odak coğrafyada mobilite, tedarik zinciri, enerji yönetimi, depolama ve endüstri 4.0 alanlarında erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor.

İnci ailesinin genç kuşak temsilcisi Şelale Zaim Gorton’un yatırım komitesi başkanlığını yürüttüğü Vinci, bu yıl yine bu alanlarda 2-3 yatırımı destekleyecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.