İstanbul’un ilçelerinde konut stoku ne kadar?

Mart 20, 2019 0 Yorum 106 Okunma
İstanbul’un ilçelerinde konut stoku ne kadar?

Türkiye’de en çok konut İstanbul’da üretiliyor. Ancak talepteki düşüş konutta stoklar oluşturdu.

Endeksa.com, İstanbul’un 39 ilçesindeki konut stoklarını araştırdı ve Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla’nın ilk sıralarda olduğunu ortaya koydu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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