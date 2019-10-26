Bebek ekonomisi

Ekim 26, 2019 0 Yorum 90 Okunma
Bebek ekonomisi

Yılda 1,2 milyon bebeğin dünyaya geldiği Türkiye’de, 0-3 yaş aralığına yönelik ürünlerin yer aldığı pazar hızla büyüyor.

Üç yıl önce 7 milyar TL seviyesinde olan bebek ürünleri sektörü bugün 12 milyar TL’yi aştı.

Bebek bezinden mama sandalyesine, tekstilden mobilyaya kadar pek çok alanı kapsayan bebek ekonomisi, bilinçlenen ebeveynlerin etkisiyle büyümesini sürdürüyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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